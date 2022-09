El periodismo y la alfabetización mediática desempeñan un papel clave en la lucha contra los bulos y las campañas de desinformación, especialmente en un momento marcado por la guerra de Ucrania y sus consecuencias directas en Europa. Esta es la idea principal que han defendido autoridades y expertos de la sociedad civil en el acto de presentación en Madrid del libro ‘Lucha contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional’.

“La mejor herramienta en la lucha contra la desinformación es el periodismo”, ha asegurado el general Miguel Ángel Ballesteros, director del Departamento de Seguridad Nacional, el organismo que ha coordinado la publicación de este informe redactado por cinco grupos de trabajo integrados por expertos de la sociedad civil y que ha contado con la participación de VerificaRTVE. “La información es el combustible de la democracia”, ha recalcado.

Desde Bruselas, en un mensaje de vídeo, el alto representante para la Política Exterior y la Seguridad Común de la Unión Europea, Josep Borrell, ha incidido en que “la gran amenaza contra la democracia es la desinformación” y ha puesto en valor el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación. “Sin información no tendría sentido ir a votar y no tendría sentido la democracia. No se podría aplicar. Es un sistema que basa su funcionamiento en ciudadanos informados”, ha señalado. Borrell ha recordado que la “maquinaria propagandística” de Rusia ha recurrido a la “información falsa” para justificar la guerra de Ucrania ante su población y ha señalado que el Kremlin ha aprobado una ley que “criminaliza con hasta quince años de cárcel” la difusión de información falsa “cuando la gran fuente de información falsa es el propio régimen ruso”.

Por su parte, el vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Aurelio Martín, ha destacado el papel del periodismo “contra la desinformación” y ha explicado que los expertos de la sociedad civil recomiendan en el libro la creación de una asignatura de educación mediática para que sea impartida en los colegios. El objetivo de esta materia será “formar a usuarios autónomos y críticos”, algo que considera “muy importante” en un momento marcado por el consumo de contenidos de redes sociales. "Hay que dotar a los alumnos de conocimientos sobre la repercusión de los mensajes para prevenir discursos de odio y promover una cultura de encuentro, convivencia y paz”, ha explicado.

Presentado este 27 de septiembre en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), el libro ‘Lucha contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional. Propuestas de la sociedad civil’ es el resultado de 18 meses de trabajo por parte de cinco grupos de expertos de la sociedad civil coordinados por el Departamento de Seguridad Nacional.

El informe aborda la desinformación como una amenaza a la democracia, expone propuestas de regulación, defiende la alfabetización mediática como la herramienta principal contra este fenómeno, desglosa recomendaciones para combatir los bulos y manipulaciones en procesos electorales y, por último, explica los principios para impulsar una estrategia nacional contra la desinformación. Este trabajo conjunto ha derivado en la creación de un foro de lucha contra las campañas de desinformación.