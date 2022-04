Las instituciones europeas preparan un conjunto de medidas que entrarán en vigor en 2024 y que cambiarán las reglas del juego en Internet. Entre ellas está la Ley de Servicios Digitales que, entre otros objetivos, persigue regular los algoritmos de las grandes plataformas y combatir las campañas de desinformación consistentes, por ejemplo, en el empleo de bots y cuentas falsas. El Parlamento Europeo también ha aprobado un informe que denuncia a Rusia y China como los grandes focos de desinformación que pueden desestabilizar las democracias. Propone invocar el Art. 5 de la OTAN, que activa la respuesta conjunta de esta organización, cuando un país miembro sea víctima de un ciberataque de envergadura.

Antes de la Guerra en Ucrania o de la pandemia, las instituciones de la Unión Europea llegaron a la conclusión de que las leyes que ordenan el entorno de Internet eran abiertamente insuficientes. El comisario europeo de Industria, Thierry Breton, llegó a decirle al consejero delegado de Google, Sundar Pichai, una frase que ya se ha hecho célebre: “Internet no puede seguir siendo el ‘Salvaje Oeste’”. Este es el motivo por el que desde las instituciones europeas se están preparando nuevas leyes sobre el entorno digital que, de ser aprobadas, cambiarán las reglas del juego en Internet a partir de 2024.

La guerra híbrida convertida en guerra real

El europarlamentario del Partido Popular Europeo y miembro de la comisión INGE Javier Zarzalejos sostiene que “en el terreno de las sanciones, conviene diferenciar lo que puede ser una medida inamistosa [...] de lo que es directamente un acto de agresión que merecería una represalia”. Preguntado expresamente sobre si esto significa que los países occidentales deben desarrollar su capacidad para crear una disrupción digital en otras naciones que les hayan agredido, Zarzalejos responde: “Sí. Estamos hablando de eso.(...) Las guerras híbridas son guerras. Esto significa que en esa hibridación entran tanto los tanques como los hackers”.

El eurodiputado por el Partido Socialista Nacho Sánchez Amor, también miembro de INGE, tiene una visión distinta a la del popular Javier Zarzalejos. Sostiene que la forma europea de resolver estos problemas “no va a ser y no puede ser igual que los sistemas autoritarios​”. Si bien añade, “Si un servidor está identificado como el que está metiendo 100.000 bots en las redes sociales, a ese servidor se le puede intentar bloquear, (...) no a cualquier servidor de ese país”. Tampoco es partidaria de una represalia digital a gran escala la eurodiputada adscrita al grupo liberal (Renew) en las listas de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundua. Afirma que “lo que no tiene que haber es espacios para la impunidad​”. En cuanto a las posibles represalias digitales cree que debe haber límites claros: “No se nos pasa por la imaginación pensar en atacar una infraestructura crítica​ que pueda generar daños civiles o algo así en otras sociedades, aunque tengan un dictador o no, no es algo que está en el ADN de la Unión Europea”.