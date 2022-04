La UE aprueba la ley antimonopolio para los gigantes de internet

Además los servicios de mensajería de las grandes plataformas tendrán que ser compatibles con plataformas más pequeñas.

Toda una serie de obligaciones que tendrán que cumplir las compañías con un valor de mercado de al menos 75.000 millones de euros.

En caso de que las incumplan, la directiva prevé que Bruselas pueda imponerles multas de hasta el 20 % de su facturación anual e incluso la posibilidad de que Bruselas fragmente la empresa.

En definitiva, la ley de mercados digitales por la percepción en Bruselas de que las normas antimonopolio de la UE no han evitado el abuso de poder Google, Amazon, Facebook, Apple o Microsoft, porque en un sector en constante evolución, la Comisión Europea debe realizar largas investigaciones antes de poder demostrar un comportamiento ilegal.

"La Ley de Mercados Digitales pone fin al dominio cada vez mayor de las grandes empresas tecnológicas. A partir de ahora, las grandes empresas tecnológicas deben demostrar que también permiten una competencia leal en Internet", ha dicho el ponente de la directiva en la Eurocámara, el eurodiputado popular Andreas Schwab.

"La UE significa derechos digitales", ha escrito en su cuenta oficial de Twitter el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.

“DMA.



3 letters — and a lot of work done for fair & open digital markets.



And with tonight’s agreement, soon a reality.



Because no one should be “too big to care”.



Because ���� means digital rights.#DMA pic.twitter.com/Pz1s34eryO“