VerificaRTVE ha asistido a la segunda conferencia internacional del European Digital Media Observatory (EDMO), organizada en la ciudad italiana de Milán el viernes 29 de abril. La desinformación sobre la guerra de Ucrania y sus refugiados ha centralizado los debates en un contexto en que la necesidad de cooperar y formar a los ciudadanos para reconocer y evitar los bulos se hace cada vez más evidente.

En el último informe de EDMO, organismo centrado en la lucha contra la desinformación del que forma parte VerificaRTVE, se constató un terremoto de bulos procedentes de Ucrania. La UE está reforzando sus medidas y sus canales de cooperación para evitar estos fenómenos. Lo hace aprobando normativa (directiva de Servicios Digitales) y avanzando en las políticas europeas relacionadas, con medidas que en algún caso han generado debates sobre la censura. En Milán se habló también de la situación específica durante procesos electorales como los de Portugal, Alemania y Francia. Y uno de los temas que más ha generado consenso es la necesidad de más alfabetización mediática, con estudio de tres casos concretos.

Sølve Kuraas presentó un proyecto que partía de una pregunta que los jóvenes se hacen en la actualidad: “¿En qué podemos confiar?”. Según este representante del verificador noruego Faktisk, el problema es que no se sabe “qué clase de información recibe la juventud hoy en días". La investigación que han desarrollado se ha centrado en enseñar a los profesores “el algoritmo de los jóvenes” y en utilizar la alfabetización mediática para que entiendan mejor al alumnado. Según Kuraas, pueden no tener idea de qué está ocurriendo en su mundo al no formar parte de todo ello.

El segundo caso de investigación presentado en EDMO trató la “habilidad de los estudiantes para revisar información de confianza”. Lorenzo Marini (de la iniciativa catalana Verificat) explicó que “la alfabetización mediática no consiste solo en ser escépticos”. Considera necesario “enseñar en qué puedes o debes confiar, porque necesitas confianza si quieres estar informado”. Marini aconsejó a los estudiantes cuatro puntos para valorar el medio del que surge una noticia: ir a la fuente o al origen de la información, intentar entender su intencionalidad, revisar las fuentes y las pruebas que aporta, y contrastar con otros medios e informaciones de la red.

Por último, Gabriele Giampieri (del verificador Pagella Politica) presentó el último caso de investigación, una iniciativa para “conectar un nuevo aprendizaje, la alfabetización de la información digital, con la evaluación”. En este equipo italiano han llegado a la conclusión de que es necesaria una “herramienta de alfabetización de la información digital para los profesores de las escuelas europeas” con la que poder evaluar el nivel de protección de los estudiantes frente a la desinformación. Con este objetivo, Giampieri propuso el test ‘Spotted’, que plantea preguntas sobre cómo se gestiona la desinformación y ofrece al usuario una valoración porcentual de su conocimiento, ofreciéndole distintos cursos según sea su nivel para eliminar las lagunas formativas.

VerificaRTVE también apuesta por la alfabetización mediática para combatir la desinformación: comprobamos las noticias de origen dudoso que se expanden en redes y explicamos cómo lo hacemos para popularizar la cultura de la verificación. Esta es nuestra Caja básica de herramientas, donde puedes encontrar recursos para contrastar hechos y datos, y aquí tienes algunos Consejos de Ciberseguridad para evitar caer en estafas. Realizamos un esfuerzo especial con las imágenes y con los recursos visuales que permitan geolocalizarlas, contextualizarlas y aclararlas.