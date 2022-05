La justicia sentará en el banquillo próximamente a once personas acusadas de difundir mentiras contra conocidos políticos, miembros de las fuerzas de seguridad y de la magistratura a los que han relacionado falsamente con una trama de pederastia satánica ubicada en el “Bar España” de Benicarló, Castellón. A pesar de que la primera referencia se remonta a 1997, de que la justicia ha desestimado sistemáticamente las denuncias y de que testigos inicialmente clave han dicho posteriormente que se les coaccionó para mentir, el caso “Bar España” revive cada cierto tiempo en Internet trayendo al ámbito español ecos de otro bulo bandera sobre pederastia impulsados por los teóricos de la conspiración: el Pizzagate.

A menudo aparecen en redes sociales mensajes que resucitan este asunto. A modo de ejemplo, dos publicados el mismo día de la redacción de este artículo. Uno de ellos dice: “¿Cuantos niños deben ser violados y asesinados para que se investigue a los pedosatanistas en España? #Alcasser #BarEspaña”. Siguiendo la línea que ha llevado al banquillo a los acusados en este juicio, otra cuenta publica la foto de un hombre acusado falsamente de ser pederasta con el mensaje: “CASO BAR ESPAÑA: El presunto pederasta y asesino de menores [nombre]”.

Los once acusados son : Joaquín Crespo, Nuria Carque, María Pilar Teresa Baselga, Juan Lankamp, Virginia Mota, Ramón Valero, Valentí Figueres, Carlos García Viejo, José Eduardo Sánchez, Javier Fernández Torres y Santiago Cordido García. No todos tienen el mismo perfil. En algunos casos se trata de personas que administran blogs o portales digitales. Otros se presentan como periodistas o personas que han usado sus canales en YouTube y redes sociales para dar vuelo a teorías conspiracionistas relacionadas con este caso. Para todos ellos, la jueza instructora pide una multa de 2.4 millones de euros como pago por su responsabilidad civil en el caso.

La justicia desmonta el bulo pero los acusados siguen mintiendo

A partir de esta construcción se presentaron varias denuncias en los juzgados que fueron desestimadas o retiradas. Un auto de la Audiencia provincial de Castellón de 2003 relata las distintas ocasiones en que los iniciadores de la trama intentaron que la justicia se creyera sus invenciones sin éxito. En este mismo auto se resumen los dictámenes psicológicos que se hicieron a las hijas de Colás en los que se concluye que no se ha hallado “valores significativos que me hagan pensar en la posibilidad de que estas menores hayan padecido abusos sexuales”. El mismo texto añade más adelante: “Las menores coinciden en que nunca han visto un hombre desnudo”. En su conclusión afirma: “El padre las induce a recordar cosas que en realidad no han sucedido”.

En 2013 Colás fue condenado por el juzgado número 1 de Vinaròs “como autor del delito de acusación y denuncia falsa”. Dieciséis años después de este auto las dos hijas de Colás hablaron con “El Español” y confirmaron las conclusiones de los peritos y los jueces: “Mi padre nos coaccionaba. Nosotras no sabíamos ni lo que decíamos, pero lo decíamos”.

Los dos principales inductores de la trama, Reinaldo Colás y Antonio Toscano, ya han fallecido. Ahora se juzga a los que, a través de Internet, según la jueza de instrucción número 5 de Castellón, “difundieron la historia y mantuvieron en distintos foros” durante más de 20 años. Sobre los 11 acusados la instructora afirma que “ninguno de ellos ha realizado labor alguna de contraste y verificación de sus fuentes y de lo publicado, ocultando de forma deliberada la retractación de los entonces menores -supuestos denunciantes- y la condena de los autores de tales bulos por la falta de certeza de las acusaciones mantenidas”. El procedimiento está a la espera de que se fije la fecha del juicio oral. Es un proceso a difusores de bulos de manera intencionada que no tiene precedentes en la justicia española.