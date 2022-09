Reynders urge a una renovación del CGPJ y después negociar su reforma

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha urgido este jueves al Gobierno y al PP a renovar "rápidamente" el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y después iniciar una reforma del modelo y ha descartado una reunión a tres bandas de él con ambas partes, como han sugerido los populares.

"Es una cuestión interna en España organizar el proceso", ha subrayado tras reunirse en Madrid con el dirigente del PP Esteban González Pons y con representantes de las dos principales asociaciones de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Francisco de Vitoria. Después, se ha reunido igualmente con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Preguntado sobre una posible reunión a tres, ha respondido: "No estoy pidiendo eso, solo estoy intentando ver a todas las fuerzas políticas, pero al final es una cuestión interna de España organizar el proceso. No es mi tarea organizar el proceso, es del Gobierno y de los partidos políticos".

El comisario ha explicado que su visita a España se enmarca en la gira que realiza por distintas capitales para analizar la aplicación de las recomendaciones del último informe sobre el Estado de derecho en la UE y, en el caso español, al asumir en el segundo semestre de 2023 la Presidencia europea.

El informe sobre el Estado de derecho en España planteaba como prioridad la renovación pendiente del CGPJ y volvía a recomendar la reforma del sistema de elección de ese órgano.

Reynders, que se ha reunido también este jueves con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y con la titular de Justicia, Pilar Llop, ha explicado que cada vez están más preocupados por que el bloqueo del CGPJ está impidiendo el nombramiento de jueces para el Tribunal Supremo, donde cada vez se toman menos decisiones. Según ha explicado, así se lo han trasladado las asociaciones judiciales con las que se ha reunido esta mañana.

Sigue la guerra entre el Gobierno y el PP

Pero no parece que vaya a haber visos de entendimiento para renovar pronto este órgano constitucional: Bolaños ha trasladado al comisario las "excusas" del PP, mientras que los 'populares' le han planteado que debe negociarse la renovación y una reforma de la elección de los vocales al mismo tiempo.

En una nota de Moncloa, el Gobierno informa que el ministro Bolaños y Reynders "han compartido su preocupación por el bloqueo en la renovación del CGPJ", y señala que éste "solo se puede solucionar cuando el Partido Popular abandone las excusas y acceda a cumplir con la Constitución y la ley" tal y como exige la Comisión Europea en el informe del Estado de Derecho de 2022: "Renovar el CGPJ es urgente y es una prioridad".

En la reunión mantenida, el ministro Bolaños ha hecho entrega al comisario de un listado con" las 19 excusas" que ha puesto el PP, desde 2020, para no alcanzar un acuerdo. Y apuntan a que, "en esencia", se pueden resumir en tres categorías: las que se refieren a que no era un buen momento porque estaban en campaña electoral, las que dicen que con este Gobierno no se debe pactar nada, y finalmente, aquellas en las que afirman que están dispuestos a acordar, pero con condiciones.

Por su parte, Pons ha subrayado que su partido acepta las dos recomendaciones de Bruselas y se ha mostrado dispuesto a negociar ya la renovación del GGPJ, pero condicionada a una reforma del sistema de elección para el futuro y también a la renovación pendiente de cinco magistrados del Tribunal Constitucional.

"El comisario pide dos cosas, yo digo sí a las dos", ha insistido el dirigente del PP, quien ha alertado de que si no se aceptan ambas recomendaciones de la Comisión Europea (CE) y el informe sobre el Estado de derecho el año que viene equipara a España a Hungría o Polonia se "deslegitimaría" la presidencia de turno de la UE.