Después del 11-S, las tropas estadounidenses atacaron e invadieron Afganistán y, a continuación, se inició una intervención internacional que ha durado 20 años y que ha sumido a este páis en el caos y la pobreza. Mir Hussain, un afgano de 27 años, solo ha conocido, desde que tiene uso de razón, un país en conflicto y guerra. Su vida a lo largo de estas dos décadas desvela la realidad cotidiana de los afganos.

Crecer delante de una cámara

En 2002, Mir Hussain jugaba, ajeno a la realidad de su país, entre las ruinas de los Budas de Bamiyán. Para él, esas cuevas que, poco antes habían sido patrimonio cultural de Afganistán, no dejaban de ser más que un lugar mágico por donde volaba su imaginación. "¡Mirad esta habitación, pertenecía a una reina!", le cuenta al cámara que, por esas fechas comenzaba a grabar este documental.

“Miré a aquel extraño aparato y aquel extraño aparato me miró“

"El día que vi a un extranjero y a un afgano sostener una cámara, miré a aquel extraño aparato y aquel extraño aparato me miró. No dejó de mirarme", recuerda Mir, veinte años después. Por entonces, tenía solo siete. "No sabía nada de los talibanes ni de Osama bin Laden", dice, "solo sabía que vivía en una cueva y me parecía divertido".

Los directrores de este documental, Phil Grabsky y Shoaib Sharifi, en junio de 2009. © Seventh Art Productions

“Todo el mundo estaba ilusionado, creíamos que Estados Unidos iba a reconstruir el país“

La hambruna había obligado a su familia a desplazarse a Bamiyán. Era el mismo año en que los estadounidenses habían derrocado a los talibanes. "Todo el mundo estaba ilusionado, creíamos que Estados Unidos iba a reconstruir el país", rememora Hussain. Y es que, después del ataque a las Torres Gemelas, los marines habían llegado a Afganistán para quedarse.