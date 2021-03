"Afganistán, más allá del burka"

Hace cinco años, en el 2006, En Portada realizó un reportaje sobre la situación general en Afganistán. Entonces, fui, como ahora, la reportera encargada del guión.

La historia de Farima

Conocimos a una niña de once años, Farima. Estaba en una ONG, Aschiana, que se encarga de los niños de la calle. Estaba en clase y me sorprendió su viva mirada que parecía pedir que hablase con ella. Y lo hice. Me sorprendió todavía más, cuando, durante la entrevista que le hicimos, demostró una tremenda madurez.

Decía que su sueño era ser médico y que todo se podía conseguir con esfuerzo. Y lo decía, a pesar de su terrible situación, obligada a vender plásticos en un mercado de Kabul porque de lo que ella sacaba vivía su familia. Era toda una lección de vida. Y era también el mejor reflejo de la esperanza en un país donde, sin embargo, empezaba a derrapar la intervención internacional. He de confesar que el recuerdo de Farima siempre me ha acompañado. Cuando veía a una niña de su edad, pensaba en ella.

Volví a Afganistán, esta vez de forma privada, en el 2009. Me puse en contacto con la ONG que cuidaba de ella y me contaron que estaba ya en una escuela normal, que un donante pagaba sus estudios, que ya no era una niña de la calle. Entonces, no pude verla, pero, al año siguiente, de nuevo en una visita privada, me reuní con ella. Había crecido, era ya una mujercita, pero su mirada seguía siendo la misma, al igual que su sueño: ser médico.