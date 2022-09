Ya era apodado como el “príncipe mimado” en algunos círculos, y es que Carlos III siempre ha tenido sus preferencias muy claras. Algunas de sus manías o costumbres han sido desveladas en libros, por personas cercanas al monarca o a través de personal de la familia real británica. Que sean ciertas o no depende de las creencias de cada uno.

El rey Carlos III vuelve a tener problemas en una firma: "No soporto estas malditas cosas"

Las últimas imágenes con motivo de su proclamación dejan entrever sus particularidades , como las muecas que no pudo evitar los últimos días cuando los objetos de su mesa no estaban en el punto exacto que él exigía.

Si se va de viaje, lo hace con estrictas demandas, según se publicó en un libro a principios de este año. Entre ellas, llevarse su propio asiento de inodoro y papel higiénico . Pero no solo eso, según la periodista Tina Brown , antes de viajar a residencias de amigos envía una camioneta con su cama, muebles y cuadros personales para sentirse siempre como en casa.

"Estas manías hay que cogerlas con pinzas"

Emilio Sáenz-Francés San Baldomero, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, afirma que las manías que se le atribuyen a Carlos III no hay que creérselas al pie de la letra: "Algunas de estas manías hay que cogerlas con pinzas. Ya se sabe que los medios británicos sensacionalistas, han construido montañas de pequeñas historietas. No en vano, en rey Carlos III pertenece a lo más alto de una aristocracia que se ha mantenido firme en conservar una serie de valores, de costumbres, de tradiciones y no nos tienen que sorprender algunas de las cosas que oímos.", explica el experto en 'La Hora de la 1'.

Para finalizar, Sáenz-Francés San Baldomero pone en valor otras cualidades del nuevo Rey: "Creo que son más interesantes y noticiosas las inquietudes arquitectónicas y medioambientales que le han valido más de un disgusto por expresar sus opiniones públicamente", e insiste el experto, se trata de "unas manías que quizás en algunos casos pueden estar un poco fantaseadas o exageradas".