Este verano miles de hectáreas de campo y monte han sido calcinadas por incendios forestales. Fuegos que se podrían haber controlado o incluso evitado, según los expertos, con actividades como la ganadería extensiva.

Actividades agroforestales como prevención

La ganadería extensiva es un ejemplo de uso del terreno que contribuye a que no haya incendios, o al menos, a que sean más fáciles de controlar y no se propaguen con tanta rapidez. Los animales aprovechan los pastos del campo, limpian malas hiervas y enriquecen la tierra.

“Hemos salvado gracias a los animales 500 hectáreas de monte“

En Miguelturra encontramos el caso de Tirso Ramos, un ganadero que lleva décadas dedicándose al pastoreo y este año, gracias a su ganado, evitó un incendio de 500 hectáreas. “Tuvimos la suerte de apagarlo porque no había mucho pasto. Si no llega a haber aquí animales, seguramente no hubiéramos podido apagarlo. Hemos salvado gracias a los animales 500 hectáreas de monte”, recuerda.