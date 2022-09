Lo que ha permitido a los expertos meter ahora al Brasilodon quadrangularis dentro del grupo de los mamíferos ha sido el descubrimiento de que esta especie contaba únicamente con un juego de dientes de reemplazo. Una característica clave de los mamíferos conocida como difiodontía por la que los dientes de leche son cambiados solo una vez por otros permanentes.

“������ NEW RESEARCH!



Dental records are challenging the origin time of mammals on our planet.



New evidence of lower jaws in fossils indicate mammals could have been on this earth 2⃣0⃣ million years earlier than previously thought ���� https://t.co/tQkOSpFBAT“