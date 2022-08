Una nueva especie de saurópodo, un dinosaurio de cuello largo, ha sido identificada en la serranía del Perijá, la parte más septentrional de la cordillera de los Andes, en el norte de Colombia, donde habitó hace 175 millones de años.

Se trata del Perijasaurus lapaz, un dinosaurio herbívoro nombrado así en reconocimiento a la zona donde se encontraron los fósiles y al acuerdo de paz de Colombia de 2016, que permitió a los científicos desarrollar la investigación más de 70 años después de que los restos fueran hallados, en 1943.

El trabajo fue revelado por el Grupo de Investigaciones Geológicas GEO-4, liderado por el paleontólogo Aldo Rincón, especializado en mamíferos fósiles del Caribe y profesor del Departamento de Física y Geociencias de la Universidad del Norte de Barranquilla.

"No hay muchos fósiles en Colombia y nos dimos cuenta de que este no estaba preparado adecuadamente. A medida que se preparó nuevamente, empezaron a aparecer morfologías que desconocíamos", ha explicado el investigador tras la publicación del hallazgo en el Journal of Vertebrate of Paleontology.

Formaron parte del grupo de investigadores Jeffrey Wilson Mantilla, paleontólogo en la Universidad de Michigan (EE. UU.) y curador de su museo, y Martín Ezcurra, paleontólogo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y jefe y curador de Paleovertebrados en el Museo Argentino de Ciencias Naturales.

El fósil fue descubierto en 1943 "La importancia de este nuevo género y especie en el trópico es que nos permite entender un poco mejor el origen de los saurópodos, así como la raíz de los ancestros de aquellos saurópodos encontrados en rocas del Cretácico", ha explicado Rincón en un informe de la Universidad del Norte. Estudian una gran roca con restos de un posible dinosaurio del Crétacico inferior El fósil fue descubierto en 1943 y descrito formalmente en 1955, pero su reciente preparación ha involucrado la eliminación de pegamentos y yeso agregados en aquella época, lo que ha aumentado la visibilidad de los detalles anatómicos del arco neural y ha reducido considerablemente el peso total de la muestra. Después de la preparación de la vértebra, se creó un modelo tridimensional mediante fotogrametría disponible en la University of Michigan Online Repository of Fossils (UMORF), una página de internet que permite mostrar imágenes 3D que están siendo estudiados por el personal de museo. Según Ezcurra, la mayoría de los descubrimientos de dinosaurios en América del Sur proviene de rocas del período Cretácico, ubicadas en Argentina y Brasil. "Después hay numerosos restos, sobre todo del periodo Triásico, pero del Jurásico no hay tantos. Y aunque es una sola vertebra del Perijasaurus, es de la zona del esqueleto que más información brinda debido a una serie de láminas y otras estructuras que permiten esclarecer las relaciones de parentesco entre las especies de saurópodos", ha indicado.