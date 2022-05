Un grupo de científicos japoneses y estadounidenses han descubierto una nueva especie de dinosaurio en Japón. Se trata del Paralitherizinosaurus japonicus, el terizinosaurios más joven hallado hasta el momento en el país y el primero en Asia encontrado en sedimentos marinos.

El estudio, publicado en la revista Scientific Reports, ha analizado una vértebra parcial y una muñeca y antepié parciales localizados en 2008 en Nakagawa, Hokkaido. Hasta ahora se creía que el fósil había pertenecido a un dinosaurio del grupo de los manirraptores, pues la ausencia de datos comparativos dificultó su identificación.

“Scientists from @HokkaidoUni and @SMU have described the youngest #therizinosaur #fossil from #Japan and the first in #Asia to have been found in marine sediments.



Read more on our website ��#paleontology #dinosaur #cretaceous #science #research #HokkaidoUni #北海道大学 #SMU“