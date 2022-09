La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, no ha querido desvelar este lunes si se presentará a las primarias para liderar el nuevo proyecto naranja con el que se pretende renovar el programa y la imagen del partido, un proceso que culminará en una asamblea extraordinaria en diciembre o enero y que está desarrollándose entre críticas internas y la marcha de algunos de sus militantes.

Tras una reunión de la dirección del partido con el grupo de ocho expertos encargados de organizar el proceso de refundación que se emprendió tras la debacle de las elecciones andaluzas, Arrimadas ha explicado que los trabajos de ese proceso evolucionan a buen ritmo, aunque ha admitido que la situación del partido es "muy grave" al acumular muchos resultados electorales "muy malos".

No obstante, no ha querido despejar la incógnita sobre sus intenciones políticas, que dependerán, en buena parte, de cómo perciba ella los apoyos internos con los que cuenta. "Soy una convencida del proceso de refundación y no voy a enturbiar el proceso y distraer el foco de lo importante, que es el qué", ha argumentado.

Aboga por una asamblea participativa: "Se va a refrendar absolutamente todo" En todo caso, la líder de Cs ha insistido en que urge "reiniciar este proyecto político porque sigue siendo absolutamente necesario" y por eso la refundación debe servir, ha dicho, para actualizar las banderas, renovar las ideas y estar más pegado a la calle. Su idea es que sea "la asamblea más participativa" en la que los militantes definirán el programa y las propuestas del partido, así como la imagen (si se mantiene o no la marca Ciudadanos) y los equipos de personas que lo liderarán. "Se va a refrendar absolutamente todo", ha dicho en rueda de prensa. Este proceso de refundación, ha destacado, "está funcionando como fue previsto" y ha puesto en valor que más de 2.000 militantes han participado en este proceso de refundación y que se están recopilando "miles" de propuestas. En este sentido, Arrimadas ha señalado que antes de la asamblea se celebrarán una serie de hitos "públicos" para visibilizar en qué consiste la refundación, ya que ya hay "información suficiente" para ir anunciando algunas "muestras" de lo que se ha acordado en estos meses.