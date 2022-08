Enrique Gato: "Tadeo Jones es una mezcla de Spielberg y Bruguera"

Cinco años después de El secreto del rey Midas (2017), Tadeo Jones vuelve a los cines con la que es su aventura más espectacular y divertida: Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda, en la que regresan Sara, Jeff, Belzoni y Momia, aunque también conoceremos a muchos nuevos personajes. Se estrena en cines este viernes, 26 de agosto. Hemos hablado con el director, Enrique Gato, y con los actores de doblaje Michelle Jenner, Alexandra Jiménez y José Corbacho.

Preguntamos a Enrique Gato, si esta es la versión definitiva del personaje, que nació de su imaginación hace ya 23 años: “Puede ser, porque con las películas anteriores siempre me quedaba con la sensación de habíamos llegado hasta donde podíamos, que siempre nos faltaba un pasito más. Y con La tabla esmeralda creo que hemos dado un enorme salto de calidad, sobre todo a nivel de guion, las nuevas incorporaciones de personajes y lo grande que se ve la película en comparación con las anteriores. Sí, puede ser que sea la visión más completa de Tadeo de todas las que ha habido hasta ahora”.

“Pero pude enseñar a Nico lo que hacía y le gustaron mucho los bocetos de Tadeo que yo tenía en aquella época –añade-. Y me dijo: “Superlópez va a ser imposible, pero... por qué no probamos a hacer un cortometraje de ese personajillo ”. Y así nació Tadeo Jones”.

Muchas veces las trilogías son el final de una saga, por eso preguntamos a Enrique si este es el final de Tadeo: “No. Tenemos un cajón gigantesco lleno de ideas sobre Tadeo y podemos estar haciendo películas indefinidamente , y además con muchas ganas, porque nos apetece y tiene infinitas posibilidades. Pero no depende tanto de que nos apetezca como de encontrar esa idea que nos haga ponernos en marcha. Para esta tercera entrega nos costó mucho encontrar la idea de las dos momias, porque no encontrábamos algo a la altura de nuestras expectativas. Así que, el futuro de Tadeo Jones dependerá de que seamos capaces de encontrar una idea a su altura”.

En cuanto a su relación, preguntamos a Michele Jenner si Sara no es mucha mujer para Tadeo. “El amor es así. A veces parece que las personas no encajan y encajan. Yo creo que se complementan muy bien . Ella le ama con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Y Tadeo tiene un corazón maravilloso. Ambos son personas apasionadas por la arqueología y creo que eso también les une mucho”.

Sobre lo que destacaría de esta entrega de Tadeo, Alexandra asegura: “ El que no haya ni buenos ni malos. Que no esté todo tan definido, sino que todos los personajes, más allá de que es una película de animación, están llenos de humanidad y te enamoras de ellos, ya tengas cuatro años u ochenta”.

José Corbacho repite con un nuevo personaje

El caso más curioso de Tadeo Jones es el de José Corbacho, que ha aparecido en las tres películas, pero cada vez con un personaje distinto. “Lo gracioso es que he ido escalando socialmente –asegura-, empecé siendo un vendedor de souvenirs peruano, en la segunda fui un taxista de Granada, y ahora soy una estrella de la arqueología, el profesor Ryu, que es jefe de su propio equipo de arqueólogos. Curiosamente es el personaje menos cómico que he interpretado en la saga”

“Como buen arqueólogo y repelente niño Vicente –añade-, Ryu está convencido de que Tadeo nunca va a ser un buen arqueólogo y no confía en él. De hecho, lo expulsa de su equipo. Eso llevará a Tadeo a desanimarse, aunque al final volverá a luchar para lograr ser un gran arqueólogo. Pero como pasa con Sara y Victoria, al final todos se unirán, resaltando otro de los mensajes de la película, que siempre es mejor trabajar en equipo”.

Destacar el pintoresco y divertido equipo de arqueólogos que dirige Ryu. “Me gustan, porque son personajes que empiezan cayendo mal a los espectadores, pero a medida que va pasando la historia te encariñas con ellos. Eso es otro mensaje bonito, que todos podemos cambiar y mejorar. Y que no hace falta ser tan estrictos, ni tener tantos prejuicios con los demás. Y que, aunque en un momento dado no te entiendas con alguien, no quiere decir que no te puedas entender en un futuro. Porque las cosas cambian y las personas evolucionan”.

Corbacho coincide con Alexandra en su admiración por Iker Jiménez: “Creo que todos hemos hecho la película para poder conocerlo. Me parece una máquina comunicando y transmitiendo al espectador. ¡Me encanta!”.

Corbacho no puede estar más contento con el resultado de esta tercera entrega: “A nivel cinematográfico se ha convertido en un gran espectáculo para todos los públicos. Aquí hay un salto cualitativo importante a nivel de animación, a nivel de producción... Incluso la historia es la más compleja de las tres películas. También destacaría la incorporación de nuevos guionistas (Manuel Burke y Joseph Gatell), que han hecho avanzar la saga. Es una maravillosa película de aventuras, muy entretenida, con su toque de comedia, con sus valores ahí puestos… Y al final es lo que le pedimos al cine en la gran pantalla, que nos ofrezca dos horas inolvidables para luego poder seguir lidiando con la realidad”.

Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda se estrena en cines este viernes, 26 de agosto.