Las aventuras de Tadeo Jones es la culminación de un sueño, el de su director, Enrique Gato, que ideó a este personaje (una parodia de Indiana Jones) hace ya 11 años, (en 2001): "El sueño está completo -asegura Gato- y el resultado ha sido muchísimo mejor de lo que nos atrevíamos a imaginar".

Y es que estamos ante una estupenda película, que demuestra que el cine de animación español puede competir en calidad con las mejores producciones del género. Un film con unos escenarios espectaculares, unas secuencias de acción trepidantes y unos personajes estupendos. Lo único que, quizá, se le pueda reprochar a Tadeo Jones es que el tono de la película es un poco infantil, sin conseguir ese delicado equilibrio de las mejores producciones de Pixar que emociona tanto los niños como los adultos.

"Tadeo es para todos los públicos, con un toque infantil -comenta Gato- la intención para las nuevas películas de animación que preparamos es que sean un poco más adultas. Pero, ante todo, Tadeo es una película de aventuras"

La calidad de la película es innegable, como demuestra que se ha vendido prácticamente a todo el mundo, de hecho, en China tendrá un estreno similar al de las películas de Pixar y Disney.

Ambos conectaron enseguida y aunque la película de Superlópez no prosperó, Tadeo Jones sí avanzó. En 2004 se rodó un primer corto que tuvo un enorme éxito y acumuló un Goya y más de 65 Premios Internacionales . "No sabíamos que había tantos premios" -confiesa Matji-.

"Al principio solo era un boceto para experimentar , una prueba. Una parodia de Indiana Jones -confiesa Gato-. Pero enseguida me di cuenta de que tenía un gran potencial . Aún así, tardé dos años en escribir un guion".

El Tadeo Jones del cómic “ tenía un puntillo más de mala leche -dice Gato- porque Jan tiende a hacer los personajes más extremos, más cartoon . Y no queríamos hacer pasar a Tadeo por un jeta, o que diese la sensación de que es un aprovechado de las situaciones y que tiene mal fondo”.

Por eso se lo encargaron a Jan, el creador de Superlópez . “Esto nos unía con nuestros orígenes. Conseguimos que Jan nos hiciera un cómic de Tadeo Jones” -asegura Gato-. "Nos moríamos de ganas de trabajar con él, no sabíamos si contratarlo o pedirle un autógrafo" -añade Matji".

"En ese momento solo habíamos rodado una escena de dos minutos que nos sirvió de prueba, la secuencia de la cueva -comenta Gato- Yo no era fan del 3D por aquel entonces. Me daba miedo de que el resultado fuera infumable , pero hemos conseguido un estupendo acabado y muy limpio, estoy muy contento".

"La película empezó en 2D -confiesa Matji-, pero cuando llevábamos seis meses de trabajo se estrenaron Ice Age 3 y UP! y nos dimos cuenta de que había que cambiar el chip y gracias a eso hemos conseguido una mayor distribución internacional".

"Mota en estado puro"

Buscando el mercado americano, la película se ha rodado en inglés: "Los norteamericanos no están acostumbrados a ver que el labio no coincide con la voz, nosotros por desgracia sí”- asegura Gato-. Pero no usamos voces de actores famosos porque "son carísimas".

Pero la versión española si cuenta con personajes populares, es el caso de Michelle Jenner, José Mota y José Corbacho (en la versión catalana). “Al final es con lo que haces la venta de la película” -confiesa Gato-.

Mota es, sin duda, el más popular de los dobladores. Según Matji es “Mota en estado puro porque funcionaba muchísimo mejor. El intentar sacarle un acento peruano y a la vez mantener el feeling que le da Mota a los personajes era una mezcla muy rara, no terminaba de funcionar. Y cuando empezó a aportar morcillas de su cosecha nos convenció. Estamos encantados con él".

"Suelo estar en contra de que actores famosos doblen a los personajes de animación -comenta Gato- pero en este caso son realmente buenos. Michelle (hija de un gran director de doblaje) es una gran profesional. Además, algunos personajes son icónicos, la chica dulce y el golfo (Freddy) y vas buscando voces que los definan desde el primer momento. Y creo que lo hemos conseguido. Y no veo ningún problema en que Mota sea el Asno de Shreck"

"Hemos trabajado con el top de las voces en España y el público lo va a agradecer" -sentencia Gato-.

Un excepcional largometraje de animación que demuestra la madurez de la industria española y su capacidad para competir con las mejores superproducciones del mundo. Ahora Tadeo Jones se enfrenta a su mayor desafío: la taquilla. Un reto del que, estamos convencidos, saldrá triunfante. Sus creadores trabajan ya en la segunda parte, por lo que parece que tenemos Tadeo Jones para rato.