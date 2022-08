Un centenar de vecinos ingleses de la Urbanización Valle del Sol piden legalizar sus viviendas

La urbanización Valle del Sol, en la pedanía de Gea y Truyols, puede parecer el escenario de rodaje de una película con un argumento distópico pero lo que allí acontece es la vida real de más de un centenar de británicos, que desde hace 20 años afrontan una pesadilla en lugar del sueño de jubilación que, a precio de "burbuja", costearon con la venta de su patrimonio.

Viven utilizando agua embotellada y paneles solares

La urbanización está inconclusa porque los constructores que les vendieron el terreno desaparecieron, incumpliendo así lo estipulado en el plan municipal para normalizar lo que estos pseudopromotores comenzaron ilegalmente. Incluso les vendieron fincas que no eran suyas. "Llevo dos décadas viviendo aquí. Es mi hogar. No tengo casa en Inglaterra. No quiero tenerla allí. Éste es mi hogar" nos comentaba una vecina del complejo. La mayoría vive en Valle del Sol con agua embotellada o de riego según la necesidad, con paneles solares o grupos electrógenos para tener energía, con tierra en lugar de asfalto en lo que debían ser calles, y escombreras en los márgenes. Linda House preside una asociación de afectados, que no comprenden la burocracia española. "La gente piensa que nos hemos aprovechado al comprar unas casas baratas sabiendo que eran ilegales, pero eso no es cierto".

Linda House señala al ayuntamiento de Murcia y a los promotores de las viviendas como los culpables de su situación. "El Ayuntamiento permitió que los constructores pudieran seguir adelante con ello. Pagamos por viviendas legales, con sus calles asfaltadas y alumbradas, y sus sistemas de suministro".