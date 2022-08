El 17 de agosto de 2017, Cataluña sufrió un doble atentado que acabó con la vida de 16 personas y dejó heridas a más de un centenar. Cinco años después y con el caso ya juzgado en la Audiencia Nacional, este miércoles se conmemora el aniversario de este suceso mientras las víctimas siguen denunciando el "sufrimiento silencioso" y el abandono al que se ven sometidos desde las administraciones.

La sentencia, además de condenar a tres de los miembros de la célula terrorista a entre ocho y 53 años de prisión por su participación, reconoce a 350 personas como víctimas de los atentados por verse afectadas física y psicológicamente.

Sin embargo, muchas de ellas se enfrentan a la revictimización a través de la desinformación, ya que la gran mayoría no han sido contactadas para comunicarles el resultado de la sentencia, según denuncian las asociaciones de afectados por el terrorismo; y a las dificultades y piedras en el camino que suponen los trámites para ser reconocidos como víctimas y recibir una indemnización.

Dos atropellos masivos que dejaron 16 fallecidos

Todo empezó el 16 de agosto en Alcanar (Tarragona), donde una explosión en la casa en la que la célula preparaba los atentados y almacenaba explosivos precipitó la consecución de los actos terroristas, obligando a los implicados a ejecutar un plan a la desesperada.

Horas más tarde, en Barcelona, uno de los integrantes del grupo, Younes Abouyaaqoub, se puso al volante de una furgoneta conduciendo en zigzag para arrollar a los peatones desde la plaza Catalunya hasta la altura del Liceu. Logró acabar con la vida de 15 personas, entre ellas el chico al que le robó el coche para darse a la fuga.

Hacia las tres de la madrugada, otros cinco terroristas volvieron a causar el terror y atropellaron con un turismo a varias personas en Cambrils, causando un muerto y media decena de heridos, tras lo cual trataron de huir a pie por el paseo marítimo mientras mostraban chalecos con explosivos falsos.

Cuatro años después y tras un juicio que se alargó 32 sesiones, tres de los integrantes de la célula yihadista (Mohamed Houli, Driss Oukabir y Said Ben Iazza) fueron finalmente condenados a penas de 53, 46 y ocho años de cárcel por su colaboración, aunque se rebajó 10 años la pena de dos de ellos. Así, fueron declarados culpables por pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito y fabricación de sustancia o aparatos explosivos de carácter terrorista, entre otros tantos delitos.

La Audiencia Nacional, sin embargo, no condenó a los supervivientes de la célula como coautores de los 16 asesinatos cometidos por sus compañeros, como pedían las acusaciones, al considerar que no tuvieron conocimiento ni participaron en las acciones terroristas. Y el resto de los miembros –entre ellos Abouyaaqoub– no pudieron ser juzgados, ya que fueron abatidos durante sus huidas o fallecieron en la explosión de Alcanar.

Ahora, las partes pueden llevar el caso al Tribunal Supremo con un nuevo recurso. En este sentido, tres defensas del caso ya han anunciado sus recursos de casación y también lo han hecho tres acusaciones –una que representa a los mossos heridos, una que representa al padre del niño de 3 años asesinado por los atentados, y otra de otra víctima–, que previsiblemente presentarán sus argumentos ante el tribunal en otoño.

La AVT y la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, por su parte, lo han declinado por la dificultad de rebatir los argumentos de la Audiencia Nacional.