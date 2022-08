Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha recordado este miércoles en La Hora de La 1 de TVE cómo vivió los atentados de Barcelona y Cambrils, de los que se cumplen 5 años.

Colau ha recordado el pánico inicial y los rumores que circulaban, así como el "golpe durísimo" que significó conocer que se había producido un segundo atentado cuando "aún había víctimas en el suelo" en Las Ramblas de Barcelona.

La alcaldesa también ha criticado al Estado y a la Generalitat por la atención a las víctimas, que en su opinión ha sido insuficiente y de mala calidad. "Desde el Ayuntamiento no tenemos competencias en política terrorista, pero aun así creamos un servicio a las víctimas y un convenio para la atención jurídica, que no se les estaba dando desde las administraciones competentes. Es una queja legítima y no debe volver a pasar".

"El dispositivo por parte del Estado y la comunidad ha sido insuficiente, frío y burocrático - ha insistido Colau - Una persona que ha pasado eso, que tenga que estar hablando por teléfono y demostrar que ha sido víctima es como revictimizar y volver a vivir el trauma".

Colau se ha mostrado "escandalizada" por las declaraciones de Esteban Pons, vicesecretario institucional del PP, quien también en La Hora de La 1 ha criticado al Gobierno y a la Generalitat. "Lamento que un representante del PP haya hecho ese politiqueo. El día de los atentados gobernaba el PP y era responsable de la atención a las víctimas. Que ahora se las echen a la cabeza es una falta de decoro".

"Los grandes partidos que gobiernan España tienen responsabilidad en esto, y se lo he trasladado al ministro de Interior varias veces, que la atención es insuficiente por falta de recursos y por la calidad de la atención. Como mínimo, que se atienda dignamente a las víctimas, porque eso no ha pasado", ha concluido la alcaldesa de Barcelona.

Foto: La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en una imagen de archivo. DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS