Amnistía Internacional denuncia un año de promesas rotas, impunidad y restricciones draconianas de los talibanes

“Las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones, las ejecuciones sumarias han vuelto y están a la orden del día. Las mujeres y las niñas, a quienes se ha despojado de sus derechos, afrontan un futuro sombrío, privadas de educación y de la posibilidad de participar en la vida pública”, denuncia un informe publicado este lunes de Amnistía Internacional (AI). Un año después de que los talibanes retomaran el control de Afganistán tras la retirada de las tropas internacionales, la organización ha documentado "flagrantes violaciones de los derechos humanos" que ha perpetrado su régimen.

El informe, titulado 'The Rule of Taliban: A Year of Violence, Impunity and False Promises', demuestra la impunidad generalizada por crímenes como la tortura, los asesinatos de represalia y los desalojos forzosos de quienes se oponen a los talibanes. "Lamentablemente, el catálogo de abusos contra los derechos humanos en un año es incontable y se ha producido a una velocidad asombrosa" argumenta Maribel Tellado, responsable de campaña de AI, en declaraciones a TVE.

Éstos habían prometido inicialmente respetar los derechos de las mujeres y la libertad de prensa, y una amnistía para funcionarios del gobierno. “Hace un año, los talibanes se comprometieron públicamente a proteger y promover los derechos humanos. Pero la velocidad a la que están desmantelando 20 años de avances en materia de estos derechos es impresionante. Toda esperanza de cambio se ha desvanecido mientras los talibanes tratan de gobernar mediante la represión violenta con total impunidad”, denuncia Yamini Mishra, directora regional de Amnistía Internacional para Asia meridional.

“Los talibanes dirigen un ataque sostenido contra los derechos humanos, persiguiendo a grupos minoritarios, reprimiendo violentamente protestas pacíficas, suprimiendo los derechos de las mujeres y usando las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones para sembrar el miedo entre la población”, añade Mishra. Exigen a la comunidad internacional tomar medidas significativas para impedir que la crisis de derechos humanos de Afganistán siga escalando.

Homicidios extrajudiciales y desapariciones forzadas En este trabajo se han documentado cientos de homicidios extrajudiciales y se han encontrado cuerpos con heridas de bala o señales de tortura. Decenas de personas han desaparecido y siguen en paradero desconocido debido a su trabajo con el gobierno anterior o por su presunta participación en la resistencia contra los talibanes. Torab Kakar, de 34 años, dijo a Amnistía Internacional que, a pesar de haber obtenido una "carta de indulto" de los talibanes, a su amigo Jalal, que había pertenecido a las Fuerzas de Seguridad y de Defensa Nacionales Afganas (ANDSF), los talibanes se lo habían llevado a un lugar no revelado. "Los talibanes le ataron las manos a la espalda, le vendaron los ojos y estuvieron pegándole mientras su esposa y sus hijos, padres, y hermanos y hermanas menores lloraban y gritaban". Cuando la familia de Jalal lo buscó, el jefe local de los servicios de inteligencia los amenazó y les advirtió que dejaran de buscar. "Lo que ocurre es que no hay un sistema legal, se ha desmantelado todo tipo de sistema legal, ahora funcionan con la Sharía que da lugar a interpretaciones muy variadas. Además, en los centros de detención la conducta de los soldados talibanes no tiene ningún tipo de control por parte de nadie y de ahí la impunidad total", argumenta Tellado.

Libertad de expresión y de reunión La investigación de Amnistía Internacional detalla el uso excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad de los talibanes cuando tratan de imponer la prohibición de las protestas pacíficas. En varias grandes ciudades, las fuerzas de seguridad dispersaron protestas pacíficas golpeando y disparando a manifestantes desarmados. Un manifestante de la provincia de Herat habló con Amnistía Internacional sobre las lesiones que infligían las fuerzas de seguridad: “Vi a un hombre tirado sobre un charco de sangre en una zanja en la calle; creo que lo habían matado. Yo tenía la mano rota, pero no fui al hospital por miedo a que me detuvieran por participar en las protestas”. La represión por los talibanes de la libertad de expresión está dirigida contra las personas que defienden los derechos humanos y activistas de la sociedad civil, muchas de los cuales han sido objeto de hostigamiento, amenazas, detención e incluso asesinato como resultado directo de su trabajo de derechos humanos. La libertad de prensa también es objeto de ataque. El 19 de septiembre de 2021, el Centro Gubernamental de Medios de Comunicación e Información (GMIC) dictó una orden de redacción poco precisa que prohibía a los periodistas publicar historias “contrarias al islam” o que “insulten a figuras nacionales”. El año pasado, más de 80 periodistas fueron detenidos y torturados por informar sobre protestas pacíficas.

Detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos Desde agosto de 2021, se han recibido informes generalizados sobre soldados talibanes que golpean y torturan a personas por considerar que han infringido edictos talibanes o a las que acusan de trabajar con el gobierno anterior. Cientos de personas civiles han sido detenidas arbitrariamente. A muchas las golpean con culatas de fusiles o las azotan durante el arresto. Sahiba (nombre ficticio), manifestante, contó a Amnistía Internacional que cuando los talibanes terminaron con ella tenía el cuerpo lleno de hematomas. "No hubo tribunal, no hubo cargos y no hubo garantías procesales; nos secuestraron en las calles, nos tuvieron en una cárcel privada varios días, durante los cuales no tuvimos acceso a nuestra familia, abogado ni a ninguna otra autoridad [...] Algunas de las mujeres y niñas que estaban en la misma habitación que yo nunca volví y ninguna de nosotras supo qué les había pasado", dijo.