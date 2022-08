Un año después de que los talibanes llegaran al poder en Afganistán, varias decenas de afganos que colaboraron con la cooperación y el Ejército españoles siguen atrapados en Pakistán e Irán a la espera de viajar a España.

El Gobierno ha evacuado a un nuevo grupo de colaboradores afganos, que llegó este miércoles a Madrid en un avión procedente de Islamabad, la capital de Pakistán. En total, España ha evacuado a alrededor de 3.000 personas desde Afganistán, la mayoría de ellas desde Kabul entre el 16 y el 27 de agosto. Desde entonces, han ido llegando en vuelos desde países como Pakistán e Irán, donde muchos afganos que colaboraron con España siguen esperando para recibir su visado.

“Desde octubre, la alternativa que se les dio era que llegaran a una embajada española, en Pakistán o Irán, para que les dieran un visado para volver a España”, explica a RTVE.es Ignacio Álvaro, antiguo coordinador de la cooperación española en Afganistán.

Una vez que salen de Afganistán, los colaboradores tienen que esperar semanas e incluso meses en países intermedios hasta que consiguen el visado para España y se ven obligados a gastarse todo el dinero que poseen para poder vivir en ellos.

“No tengo trabajo. Es muy difícil nuestra vida aquí. Nos estamos gastando el dinero de nuestros ahorros”, afirma a RTVE.es Amanullah, un afgano que trabajó con las fuerzas españolas en Afganistán y que lleva más de cinco meses en Pakistán con su familia esperando a recibir el visado español.

Decenas de miles de dólares para viajar y a la espera de visados

Desde que los talibanes se hicieron con el poder hace un año, salir de Afganistán no es fácil para los colaboradores afganos y sus familias. Una vez que consiguen salir del país y cruzar la frontera a Pakistán o Irán tienen que esperar durante meses a que se apruebe su visado para España. Un largo periodo de tiempo en el que los ciudadanos afganos se ven obligados a gastarse todos sus ahorros para poder sobrevivir en terceros países antes de lograr viajar a España.

“Ahora mismo para salir a través de Irán se están gastando fácilmente varias decenas de miles de dólares, dinero que no tiene gran parte de las familias”, afirma Ignacio Álvaro. “Para salir a través de países intermedios es complicado, sobre todo económicamente”, añade.

Esta situación hace que algunas familias de colaboradores afganos decidan tirar la toalla y no intentar salir de Afganistán, con el peligro que todo ello implica. “Hay familias que después de ver la complejidad, si no salieron en su momento, seguramente ni se lo planteen por razones económicas y familiares”, añade el antiguo coordinador de la cooperación española en Afganistán.

Mientras esperan en terceros países a que les concedan el visado español, los afganos no reciben ningún tipo de ayuda. Amanullah lleva con su familia más de cinco meses en Pakistán esperando a conseguir un visado para España. Durante todos estos meses, su mujer, sus cinco hijas y otros familiares viven en una casa de alquiler que pagan con sus propios ahorros.

“En Afganistán estábamos bajo amenaza. Los talibanes venían a nuestra casa todos los días y me enviaron cartas amenazadoras varias veces. Escapamos a Pakistán y ahora quiero conseguir un visado para España”, explica Amanullah.

Rafi (nombre ficticio) también trabajó para el Ejército español en Afganistán. Logró salir del país, pero lleva en Irán siete meses esperando a obtener el visado para viajar a España. Durante tres meses estuvo viviendo en un hotel, pero se gastó todo el dinero que tenía. “Me vi obligado a encontrar un trabajo”, cuenta Rafi a RTVE.es. “No tengo un trabajo permanente, pero de vez en cuando me sale alguno mientras espero a que me den el visado”, asevera.