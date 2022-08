La aerolínea Qantas pide a sus gerentes que trabajen como operadores de equipaje

El sindicato Unión de Trabajadores del Transporte (TWU, en sus siglas en inglés) ha criticado la medida anunciada por Qantas, que fue privatizada entre 1993 y 1997, y ha declarado que la subcontratación "ilegal" de los operarios despedidos durante la pandemia no ha funcionado.

"Hay cerca de 2.000 trabajadores despedidos en 2020 que podrían hacer este trabajo (gestión de maletas). Pónganlos otra vez a trabajar", ha indicado TWU en Twitter.

“.@Qantas' given the game away. Bringing corporate ring-ins to work in luggage rooms is an admission the Joyce model of illegal outsourcing just doesn't work. There's nearly 2,000 workers sacked in 2020 who could do this work. Put them back to work. #auspol https://t.co/6IaPRhoWqA“