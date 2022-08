Elizabeth Semper pasó el COVID-19 en febrero de 2020. Cogió el virus en el trabajo, antes incluso del confinamiento. Desde entonces, su vida ha cambiado de pies a cabeza. Un mes después del contagio, seguía sin encontrarse bien: “Se suponía que no podía ser COVID, pero tampoco se parecía a cualquier otra enfermedad que hubiera sufrido previamente”.

La disfunción respiratoria derivó en un amplio abanico de síntomas digestivos, dermatológicos y vasculares, entre otros. En ocasiones, perdía la movilidad de un pie o se quedaba sorda de un oído. Sufría gastroenteritis agudas durante largos períodos de tiempo y los sarpullidos que le salían en la piel recordaban a la enfermedad de manos, pies y boca.

Los síntomas más duros, sin embargo, fueron los de carácter neurocognitivo. “En una videollamada, estaba intentando comunicar algo muy sencillo y no me entendían. De las risas, pasó a la preocupación”, cuenta. Dejó de tener sensación de sueño, hambre o sed y se le olvidaban cosas tan cotidianas como para qué sirve una taza de café: “Me lo acaba de servir, pero no le encontraba sentido”.

“Necesitaba ayuda para prácticamente todo “

No fue hasta un año y medio después de haber pasado el COVID-19 cuando acudió a un especialista: “Tuvo que empeorar hasta el punto de necesitar ayuda para prácticamente todo”. Al neurólogo, no le cuadraba su relato con cómo la veía físicamente: “Vio que no había lesiones, pero que algo tenía que estar pasando para que ocurriera eso en mi vida”.

Asociacionismo frente a la incomprensión Tras el diagnóstico, todo cobró sentido. Hace unos meses, impulsó la Asociación COVID Persistente España, de la cual es presidenta. Su objetivo es encontrar respuestas y avanzar en tratamientos que mejoren su calidad de vida, pero también ayudar y acompañar a pacientes en su misma situación. “Fuimos nosotros los que tuvimos que ir casi puerta por puerta, médico por médico, explicando qué es lo que estaba ocurriendo”. Beatriz tiene 39 años y se contagió en diciembre de 2020: “En menos de diez meses, he sufrido cuatro caídas en la calle sin ser consciente de ellas hasta encontrarme en el suelo. A día de hoy, soy incapaz de llevar una vida normal. Llevo agenda para que no se me olviden las cosas y mi vida social se ha convertido en algo inexistente”. Ha tenido que adaptar su casa para mantener al máximo su autonomía, aunque confiesa que a veces necesita ayuda para tareas tan sencillas como asearse o poner una lavadora. “Mi vida transcurre entre casa, médicos y rehabilitación. Y con un terror increíble a volver a infectarme”. COVID persistente y mujer: el castigo silencioso de las secuelas del COVID Noemí se contagió en enero de 2021 y, tras un año de baja, le dieron el alta forzosa. Tiene 40 años y es veterinaria. Según el tribunal, sus síntomas no eran incompatibles con su puesto de trabajo. Sin embargo, la empresa terminó despidiéndola por ineptitud sobrevenida. Ahora, se encuentra en paro y “con un futuro por delante poco esperanzador”. A la fatiga y los problemas para mantenerse de pie, se suman secuelas cognitivas como la dificultad para concentrarse o comunicarse correctamente, los fallos de memoria o la hipersensibilidad al sonido.