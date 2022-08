Un hilo que se ha viralizado en Twitter dice que un hombre se ha contagiado de la viruela del mono en España tras quedar con un particular para comprar un patinete mediante la aplicación Wallapop. No hay pruebas de que el testimonio sea real. La cuenta que lo difunde ha mantenido una identidad distinta durante ocho años, ha borrado los mensajes de esa etapa y usa actualmente dos fotos de otras personas para ilustrar su imagen. Cuatro expertos virólogos ponen en entredicho la veracidad del relato del contagio.

“Ayer me diagnosticaron viruela del mono. No, no he participado en ninguna fiesta sexual como dice la OMS, ni me he hecho un tatuaje”, comienza el hilo de Twitter, que suma más de 25.000 retuits. El autor del relato plantea que se contagió tras “un contacto de 15 minutos” con el vendedor del patinete. “No se trata de una enfermedad de gays como dice la OMS, lo pillas comprando un artículo de Wallapop”, concluye.

Cuatro expertos distintos afirman que el contagio relatado en el hilo puede llegar a suceder pero lo ven poco factible. “Es profundamente improbable. Es evidente que estamos ante una pieza de fake news, de distorsión, que crea confusión”, ha afirmado en Las Mañanas de RNE el epidemiólogo y experto en Salud Pública Daniel López Acuña (min.6:23).

El neurovirólogo José Antonio López Guerrero también ha puesto en duda la veracidad del relato de Twitter sobre el contagio por el contacto con un infectado durante la compra de un patinete. “Es una forma un poco rebuscada de infección”, ha afirmado en el Telediario del 1 de agosto (min.18:14).

Antonio Alcami, virólogo del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO-CSIC), señala a VerificaRTVE que “hasta ahora lo que sabemos es que debemos estar en contacto directo/estrecho con una persona infectada” para contagiarnos. “No hay evidencia de infecciones a través de objetos”, asevera.

Margarita del Val, viróloga y coordinadora de la plataforma de Salud Global del CSIC, se expresa en línea similar. “Ahora mismo no hay evidencias de que el contagio sea por contacto con superficies, pero no se descarta”, nos explica. Asegura que un contagio así “no es lo habitual, ya que es una enfermedad que entra por vía respiratoria y hace falta un contacto muy estrecho para que se produzca el contagio”.