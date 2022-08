11:58

Las situaciones de alarma sanitaria son los momentos idóneos para que algunas personas difundan bulos y 'fake news' a través de las redes sociales. Borja Díaz-Merry, compañero de Verifica RTVE, ha comentado en Las Mañanas de RNE el último caso viral en el que un usuario aseguraba haberse contagiado de viruela del mono tras llevar a cabo una compra por Wallapop. "La cuenta tiene un claro patrón de ocultación", ha indicado, tras explicar el proceso seguido para analizar esta cuenta creada en 2013 y modificada varias veces a lo largo de los años. Borja ha señalado también que, al igual que ocurrió con el coronavirus, se están produciendo múltiples casos como este. Algo con lo que coincide Daniel López Acuña, epidemiólogo y experto en salud pública.

Acuña ha avisado de que "debemos desechar ese tipo de informaciones", asegurando que es profundamente improbable que alguien se contagie de viruela del mono a través de un contacto como el mencionado. Y ha señalado también que el aumento de la transmisión se debe a que "no se ha hecho el aislamiento correcto, el seguimiento correcto ni la vacunación preventiva" . Asimismo, aunque cree que es probable que el contagio siga al alza, aclara que "no se trata de una epidemia que esté afectando de manera generalizada a toda la población". Insiste, especialmente, en la importancia de aislar completamente por tres semanas a quienes han sido diagnosticados, "no tener contacto estrecho y tener una limpieza extrema de la ropa de cama", así como "no tener contacto íntimo con quien tenga vesículas".