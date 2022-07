Sánchez comparece sin corbata en Moncloa y pide no usarla como gesto de ahorro energético

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a los responsables públicos y al sector privado que no usen corbata en verano si no es necesario, al entender que es un gesto que contribuye al ahorro energético.

Durante su comparecencia para hacer balance del curso político en Moncloa, Sánchez ha llamado la atención al término de su intervención en que había prescindido del uso de esta prenda para dar ejemplo de este comportamiento, favoreciendo así un menor uso del aire acondicionado.

"No llevo corbata, eso significa que todos podemos ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido a todos los ministros y a todos los responsables públicos. Y al sector privado, en la medida de lo posible, que cuando no sea necesario no utilicen la corbata y así todos ahorraremos", ha explicado.

Esta medida ya fue defendida en 2011 por el exministro de Industria Miguel Sebastián para mantener la temperatura en los edificios y "no despilfarrar" energía, por lo que mantuvo un enfrentamiento con el entonces presidente de la Cámara Baja, José Bono.