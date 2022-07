Cientos de pollos de vencejos muertos han aparecido durante las últimas semanas en algunas calles del sur de España. Las olas de calor han hecho que muchos salten del nido buscando salvarse de las asfixiantes temperaturas, que les asfixia en los pocos huecos que la ciudad les deja para criar. En ese intento, “el 90% de la nidada se ha perdido”, asegura la vicepresidenta de la ONG Ecourbe, Esperanza Portillo. Un “drama”, dice, que afecta también a otras aves urbanas y que podría terminar pasándonos factura a los seres humanos.

El vencejo común, como otros pájaros “de barrio”, está desapareciendo. Pese a ser una ave incluida en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, al igual que golondrinas y aviones, ha experimentado un declive del 27,2% en España en los últimos 20 años. Son datos de SEO BirdLife recogidos desde 1998 hasta 2020 y de los que las organizaciones consultadas por RTVE.es responsabilizan a la inacción de las instituciones.

Los pollos que se han salvado, aseguran, ha sido principalmente gracias a la labor de voluntarios que dedican su tiempo y dinero a formarse y a cuidar de las pequeñas aves. Pero este esfuerzo no se debería dejar únicamente en manos de los ciudadanos, sobre todo cuando se habla de especies protegidas e indispensables para la salud de las ciudades, demanda Portillo.

Como apunta también la responsable de biodiversidad urbana de SEO BirdLife, Beatriz Sánchez, perder a las aves de ciudad alteraría por completo el equilibrio natural de los ecosistemas. “Todas las especies son piezas de un puzzle y, si a alguna le va mal, a todos nos irá mal”, insiste.

Las altas temperaturas que llegan a alcanzarse, sobre todo en el sur de España, hacen incluso que los padres no alimenten a las crías, ya sea por la escasez de comida debida a la sequía o porque ellos mismos “perecerían si entrasen en los agujeros”. Además, la rehabilitación de los edificios, que a veces comienza con las propias aves dentro, destruye sus lugares habituales de anidación y sume a los animales en una desesperación que les lleva a veces a criar en sitios aún peores, como cubiertas metálicas.

“Una ciudad sin naturaleza es una ciudad enferma, sin bienestar psicológico y con muchísimos problemas”, añade Portillo. Un mayor contacto con la naturaleza contribuye a mejorar la salud de los ciudadanos. Según un estudio publicado en la revista Scientific Reports en 2019, pasar tan solo dos horas a la semana en el medio natural ya ayuda notablemente al bienestar físico y mental. Otro de los motivos por los que las ONG, los expertos y los voluntarios dicen no comprender su actual desprotección.

Los voluntarios del sur de España, hartos, denuncian su desprotección

Son importantes, están en declive y, aun así, no se protegen. O al menos no lo suficiente, denuncia la vicepresidenta de Ecourbe. A esta ONG sevillana han llegado en las últimas semanas alrededor de 500 vencejos que saltaron de sus nidos por las altas temperaturas y que no pudieron ser atendidos por los profesionales que deberían hacerse cargo de ellos al tratarse de una especie amenazada. “Está protegida a nivel europeo, por la legislación nacional y por leyes autonómicas, pero desgraciadamente solo en el papel”, lamenta Portillo.

Desde el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA), a donde deben ser llevados los ejemplares que se encuentren en Andalucía, se ceden las aves a voluntarios. Muchas veces no tienen experiencia, se ven abrumados y deben incluso pagar unas tasas para obtener un permiso de la Delegación de Medio Ambiente para su tenencia. Se quejan, además, de que la sobrecarga que sufren estos centros no les permite siquiera facilitarles el alimento. "Y al final somos muchísimos los particulares que acabamos protegiendo con nuestros propios recursos y tiempo a aves que deberían estar en manos de profesionales", lamenta la voluntaria Inma Rodríguez.

La ornitóloga Andrea Guirado es igualmente testigo de la desprotección que a veces sufren las aves urbanas. Desde que a los seis años aprendió a anillar pájaros de la mano de su padre veterinario, la joven no ha cesado de rescatar y cuidarlas. Y sí, lo hace por pasión, pero también por la falta de recursos oficiales. "Toda esta labor que realizamos es debido a la situación tan atípica que se da en mi ciudad natal de Ceuta", explica. Allí, "todos los ejemplares son atendidos por particulares", cuando "debería de ser una responsabilidad de la administración local".

La formación que se les ofrece en los CREA es también “insuficiente”, valora Rodríguez. Ella comenzó a rehabilitar aves por casualidad, cuando se encontró un pequeño vencejo en la calle, pero ahora, tras varias nidadas de experiencia, sabe que los cursos de media hora que suelen dar no abarcan la dificultad de la tarea. En particular, esta especie supone un doble reto por su forma de alimentarse y su delicado cuerpo. “No comen de manera voluntaria” porque en la naturaleza lo hacen mientras vuelan al dejar el pico abierto “y su fisionomía es bastante frágil”. Es común por esto que personas sin el conocimiento adecuado dañen el pico o las plumas de las aves.