No fue Dori Ruano la que buscó al ciclismo, el ciclismo la encontró a ella. Mientras vivía en Villamayor (Salamanca), dos chicas de su pueblo la convencieron para formar parte de su equipo y, desde ese momento, su carrera despegó rápidamente. Las medallas no tardaron demasiado en llegar, aunque antes de los éxitos tuvo que enfrentarse a numerosas trabas por combatir la desigualdad.

Pese a la lucha de Dori Ruano entre otras por fomentar la igualdad, hoy en día la brecha de género en este deporte sigue siendo patente. En 2021 hubo 5.783 mujeres federadas frente a 71.722 hombres.

Tan solo un año más tarde, en el mundial de Japón, las españolas tuvieron que elegir si llevaban como parte del cuerpo técnico del equipo o masajista o mecánico . Un recorte de presupuesto que no afectó a la selección masculina : “Disponían de auxiliares suficientes y, de hecho, no llevaban un mecánico, llevaban varios", subraya Ruano. Cuando sufrían algún desajuste en sus bicicletas, acudían a estos trabajadores para pedirles ayuda , pero Ruano explica que no empatizaban con su situación: “Eran continuos los reproches . Nos decían que habíamos elegido fisioterapeuta en lugar de mecánico y que fuera ella la que nos arreglara las bicicletas”.

“Pesetera" por exigir la igualdad

Dori Ruano no era de las que dejaban pasar ese tipo de discriminaciones. Ya en su época destacaba por su carácter reivindicativo, algo que, desde luego, no gustaba a muchos. “Yo era la llorica, la protestona, la pesetera… porque pedía lo mismo que los hombres”, explica ella misma.

“Yo era la llorica, la protestona, la pesetera, porque pedía lo mismo que los hombres“

Cuando supo que la selección masculina recibía una asignación económica durante su estancia en Colombia para el mundial de 1995, no dudó en actuar. Acudió a sus superiores para plantearles una pregunta que puede parecer obvia: “¿Y por qué nosotras no tenemos esa dieta?” El entrenador, lejos de atender su petición, se limitó advertirles que la que no quisiera participar con la selección española no se presentara en Barajas.

Dori Ruano reconocida en los "Premios Mujer" de la Federación Nacional de la Mujer Rural en 2006

En 2001, esta vez en Canadá, se vio en la obligación de volver a alzar la voz. Mientras que el cocinero de la selección preparaba chuletón para los hombres, el menú de las mujeres se limitaba a un filete empanado. Por aquel entonces, Dori Ruano ya había sido subcampeona y campeona a nivel mundial. En ese mismo momento se plantó en la cocina para pedir explicaciones. La excusa que le dieron es que no había suficiente para todos, pero le ofrecieron hacer una excepción con ella y Joane Somarriba, la otra “cabecilla” de la selección femenina. “A Joane y a mí no, a todos en general. A los juveniles, a los élite y a las mujeres", respondió ella.