La ciclista británica Emily Bridges no podrá competir contra mujeres en la prueba femenina de Omnium de este fin de semana. Así lo ha decidido la Unión Ciclista Internacional (UCI) que determina que Bridges, de 21 años, no podrá competir hasta que no caduque su licencia masculina.

"Según la política británica de participación transgénero y no binaria de ciclismo, Emily Bridges debía participar en el Campeonato Nacional Británico Omnium el sábado 2 de abril. Ahora hemos sido informados por Unión Ciclista Internacional (UCI) que, según sus pautas actuales, Emily no es elegible para participar en este evento", explicó la federación británica en un comunicado.

La corredora británica, que lleva un año con tratamiento de hormonas, había sido autorizada por su federación para luchar por el Campeonato Nacional Británico de Omnium. Sin embargo, no podrá hacerlo ya que según la UCI aún tiene licencia masculina y tendrá que esperar a que esta caduque, y a que se tramite la femenina, para poder cambiar de categoría.

"Hemos estado en conversaciones estrechas con la UCI sobre la participación de Emily este fin de semana y también nos hemos comprometido estrechamente con Emily y su familia con respecto a su transición y participación en competencias de élite. Reconocemos la decisión de la UCI con respecto a la participación de Emily, sin embargo, reconocemos plenamente su decepción con la decisión de hoy", añade este comunicado.

Bridges cumple con los parámetros exigidos por la legislación británica para competir en la categoría femenina. Una legislación que dice que la deportista transgénero debía llevar al menos 12 meses con niveles de testoterona por debajo de los 5 nanomoles por litro de sangre para competir con mujeres. Y por ello esta semana se anunció su participación en la prueba de Omnium.

Sime embargo, es su licencia masculina lo que le impide participar en esta prueba, según la UCI. Por tanto, tendrá que esperar a que caduque y tramitar una licencia femenina para poder competir contra mujeres.

El caso de Emily Bridges se conoce solo unos días después del de Lia Thomas, la nadadora trans estadounidense que arrasó en las finales universitarias, sacando más de un segundo de ventaja a sus contrincantes, que eran medallistas olímpicas.