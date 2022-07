El 14 de julio amanece en Pamplona, entre el murmullo de los trasnochadores, los valientes que portan a sus espaldas ocho jornadas de fiestas, encierros, gigantes y cabezudos y 'almuercicos', para afrontar el día final de estos Sanfermines 2022. Como broche de oro los astados Miura, la ganadería más legendaria, morlacos fuertes, indómitos y que aprenden rápido. Un octavo encierro en el que han ido hermanados, compactos durante los dos minutos y 16 segundos que ha durado.

Fuentes hospitalarias confirman que los heridos en el encierro por los Victoriano del Río evolucionan favorablemente, y los de la jornada de este jueves, un total de seis, no revisten gravedad. Se cierran de esta manera unas fiestas de San Fermín limpias, como la mayoría de las carreras de este año, a excepción de esa montonera en la Plaza de Toros de Pamplona que se formó el primer día y que encogió el corazón de muchos. Abrazos de despedida, que se repetirán esta media noche entre lágrimas de emoción y la luz de las velas con una banda sonora única y tradicional entonada por todos los asistentes: el 'Pobre de mí'.

Un total de 48 toros han dormido en los corrales para deleitar a los mozos al día siguiente. Tras ese cántico se clausuran las fiestas del año que recordarán como el de la vuelta a la fiesta, a los abrazos. El año de los que se han quedado en el camino, del relevo generacional y de los reencuentros.

La capital Navarra se ha convertido durante nueve días en un lugar de ensueño, de reunirse con los seres queridos: " Sanfermines es un reencuentro con la nostalgia y con los valores humanos de los compañeros . Son momentos que te dan vida y que te los pueden quitar. La carrera soñada es la que disfrutes con ciertas sensaciones y abraces después a tus familiares. A veces me he tenido que parar para secarme las lágrimas en medio de un encierro", concluye Fran con una sonrisa enmarcada en la cara.

"Cuando sales al encierro sale todo del interior. Llegué el viernes y he corrido todos los días, hay que terminar, son sensaciones y a veces no sale el encierro que sueñas. Con los encierros se sueña de día y de noche ", relata.

Fran Blázquez es uno de los mozos que no ha querido perderse ni una carrera este año : "Piensas que todo salga bien. Lo importante es que todos los corredores podamos dar ese abrazo de después. Hemos disfrutado de este último encierro, salgo con buenas sensaciones, los Miura son un tren . Es muy valioso el abrazo de después", explica en ' La Hora de la 1 ' con los ojos achispados.

Pasión por los encierros

Ángel es otro de los corredores míticos de estos encierros, pero también de los que se celebran en otros lugares del mundo: "Llevo corriendo con la misma camiseta 17 años. Y un total de 2.222 encierros. Empiezo corriendo los encierros en Portugal el 1 de enero y acabo de octubre en Soria".



Otra de las asistentes demuestra su pasión con el viaje que ha hecho para poder llegar al último encierro. Se ha cogido un autobús en Madrid a la una de la mañana con escala de media hora, en Soria media hora y en cuanto ha visto los encierros ha cogido el autobús de vuelta a la capital: "Mis hijos siempre me han oído decir que esto me encantaba y he decidido venir, ellos están contentos. Venir a verlos el último día es un sueño cumplido", concluye feliz.

02.21 min Octavo y último encierro de los Sanfermines 2022 con los toros de Miura

Además, hay alguien que hizo estas fiestas internacionales, Ernest Hemingway. Y este jueves habla en 'La Hora de la 1': "Son corredores que son mis amigos, cada año siempre hay una celebración de la vida, de estar juntos, hice amigos y mi familia venía aquí", relata con el pañuelo anudado en el cuello.

Antonio Ferrera es único espada para lidiar la corrida esta tarde de jueves y fin de Sanfermines. Estará en solitario contra los Miura.