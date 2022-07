Ocho de la mañana y cohete al cielo una vez más para anunciar el séptimo encierro de Sanfermines 2022. Diez veces han participado los toros protagonistas de este miércoles de la ganadería de Victoriano del Río: cuatro morlacos negros, uno tostado y otro más, de capa tostada, aunque a ojos del espectador, de lomo negro. El más pesado, de 575 kilos, dista casi 70 kilos del más ligero.

La evolución de los heridos de ayer son favorables, ninguna de las cuatro cornadas de estos encierros corren peligro. El herido en la axila sufrió una cornada de diez centímetros. Desde que debutaron estos toros no han faltado, junto a los Miura.

Rodríguez opina sobre su experiencia durante esta última carrera: "Son unos Sanfermines que se me han dado bien, siempre nos deseamos suerte los corredores , siempre hace falta una poquita. Venían muy apretados los toros, era bonito ver a los toros por delante. No eres consciente ni de los agarrones. Es instinto de supervivencia, el instinto te hace bracear, a lo mejor soy inocente, pero creo que aposta no lo hace nadie ", recuerda este corredor madrileño.

Este año de vuelta de pandemia ha supuesto un punto de inflexión para muchos corredores que dejan paso a las generaciones siguientes en los encierros: "Yo corro todo lo que puedo, voy cumpliendo años y voy viendo el final del camino, un poco por edad más que por facultades y eso me emociona. A los jóvenes nuevos les contamos las carencias que tuvimos para que ellos no las tengan. Pamplona es el encierro con mayúsculas, por sus calles, sus toros y el ambiente . El poder correr a pocos centímetros de estos toros es impresionante, en otro lado sería impensable", concluye el corredor.

"Para que los corredores se luzcan el toro debe estar a la cabeza"

Victoriano del Río es una ganadería que figura hasta cuatro veces entre las veinte más rápidas de la historia de estas fiestas. Dos corredores de esta jornada narran cómo han vivido este frenético encierro que no ha superado los dos minutos y catorce segundos: "Los toros vuelven a estar a la cabeza, el protagonista no debe ser el buey, para que los corredores se luzcan. Ha sido un encierro intenso, la pandemia ha hecho mucha mella", explican en 'La Hora de la 1'.

Carlos es otro corredor, ha vivido la experiencia del encierro con uno de sus amigos íntimos que no ha corrido la misma suerte que él: "Me he dado un golpe, pero ya me han asistido. Mi amigo Aitor me ha tirado al suelo, pero se ha llevado la peor parte. La repetición la quieres ver enseguida, es lo que buscamos rápidamente", relata.