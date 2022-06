Cuenta atrás para que comiencen los encierros de San Fermín 2022. Es uno de los momentos más esperados de las fiestas en Pamplona. Como cada año, se celebrarán entre el 7 y el 14 de julio. La famosa carrera, con 850 metros de extensión, dará su pistoletazo de salida a las 08:00 horas desde los Corralillos de Santo Domingo hasta la Plaza de Toros de Pamplona, donde finalizará.

Las ganaderías que participarán en los encierros de esta nueva edición son Núñez del Cuvillo, toros de Fuente Ymbro, José Escolar, toros de La Palmosilla, toros de Cebada Gago, toros de Jandilla, Victoriano del Río y toros de Miura.

Ocho días de encierros

El primer encierro tendrá lugar el jueves 7 de julio y es considerado como el más especial por dar inicio a las fiestas. Esta edición abrirá de la mano de la ganadería Núñez del Cuvillo.

Los toros de Joaquín Núñez del Cuvillo pastan en fincas gaditanas: 'El Grullo' en Vejer de la Frontera, 'El Lanchar' en Conil de la Frontera y 'Los Arenalejos' en Medina Sidonia. Es una ganadería brava española que pertenece a la Agrupación de Ganaderos de Reses Bravas. Su recorrido se inició en 1982 con vacas y sementales de José Luis Osborne Vázquez. Su propietario fue añadiendo reses del Conde de La Corte (a través de Mora Figueroa), Núñez (Sayalero y Bandrés), Marqués de Domecq (Torrealta) y Juan Pedro Domecq.

Debutó en los encierros de San Fermín en el año 1995. Su participación es my frecuente en estas fiestas. Ha acudido a los de las ediciones del 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y entre 2016-2019. En la actualidad, Joaquín Núñez no viaja a ver las corridas. Dede hace unos años, el encargado de representar la ganadería es su nieto Álvaro de la Campa. Estos toros están caracterizados por su volumen y su caracter bravo. Son peligrosos en la carrera porque no les importa estrellarse contra el vallado.

El segundo día de encierro, que se celebrará el viernes 8 de julio, correrá a cargo de la ganadería Fuente Ymbro. Es una ganadería de toros bravos procedente de San José del Valle, un municipio de la provincia de Cádiz. Su primera participación en estas fiestas se remonta al 2005 y, desde esa edición, no han fallado ningún año, excepto el 2019.

La ganadería de José Escolar lleva participando desde el 2015 y protagonizará el tercer día de encierros de los Sanfermines, que tendrá lugar el sábado 9 de julio. Es una de la dos divisas españolas de pura procedencia de Victorino Martín, el Marqués de Albaserrada. Pastan en la finca 'Monte Valdetiétar', en la localidad de Lanzahita, en Ávila. Son de pelo cárdeno, es decir, una mezcla de pelos blancos y negros alternados de forma uniforme, formando un tono gris claro. También los hay negros entrepelados y negros en su totalidad.

El domingo 10 de julio será el cuarto día de encierros, en los que se podrá disfrutar de La Palmosilla. Fue la gran sensación en la última edición de los Sanfermines, en 2019, cuando fue su debut. Es una ganadería brava española procedente de Tarifa, en Cádiz. Fue fundada en el año 1996. La Palmosilla tiene la costumbre de ejercitar a sus toros en un corredero, con un plan específico de entrenamiento orientado a que el toro tenga su mejor forma física.

La ganadería Cebada Gago ya es todo un clásico en los Sanfermines y protagonizarán el quinto día de encierros, el lunes 11 de julio. Debutaron por primera vez en 1985 y, desde entonces, solamente han fallado en cuatro ediciones. Pertenece a la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Es la ganadería de toros bravos de los herederos de José Cebada Gago. Es prácticamente imposible verlos en otras plazas de España por su escasa participación en estos actos.

Es muy variada en cuanto a pelaje. Los hay negros, ensabanados, salineros, coloraos, castaños y sardos. Su comportamiento se caracteriza por ser encastados, de derrote y de cornada fácil.

El 12 de julio se producirá el sexto encierro de las fiestas de la mano de la ganadería española de toros bravos Jandilla. Es propia de Juan Pedro Domecq y Díez. Esta ganadería, dirigida por Borja Domecq Solís, se trasladó de Jerez a Extremadura. Pasta en las fincas 'Don Tello' y 'Los Quinos', en Mérida. Es una de las ganaderías más peligrosas en estos encierros. Atienden enseguida a los estímulos externos. En 2004, batieron el récord con ocho heridos por asta de toro. En 2017, rompieron la tradición con un encierro rápido sin corredores corneados.

Su participación no ha sido regular en los Sanfermines. Debutaron en 1983, pero no volvieron a Pamplona hasta 1997. Desde esa edición y hasta la de 2010, solo faltaron en 2006. Después de tres años ausentes, regresaron en 2014 y, donde entonces, no han vuelto a faltar. Este año sumarían 21 corridas en estas fiestas.

El séptimo encierro, que será el 13 de julio, tendrá como gran protagonista a un clásico de estas fiestas: la ganadería Victoriano del Río. Debutó en 2010 y no ha fallado en ninguna edición posterior. Esta se caracteriza por criar toros con gran volumen, pero manteniendo su actitud brava. Victoriano del Río ha llegado a tener toros de casi 700 kilos y los prepara en un corredero para adquirir el fondo necesario para mover tanto peso. Pastan en la finca de 'El Palomar', situada en la localidad madrileña de Guadalix de la Sierra. Generalmente, destacan por ser de pelo negro y castaño.

Como ya es tradición en todas las ediciones, los encargados de poner fin a los encierros de San Fermín 2022 serán los toros de la famosa ganadería Miura. Y lo hará por la puerta grande: celebrando sus 173 años de historia. No hay ninguna ganadería semejante ni en comportamiento ni en procedencia. Se crían en la finca 'Zaariche', en Lora del Río, en Sevilla. Se caracterizan por ser altos, huesudos, de mucho peso y de rápido aprendizaje. Suelen ser negros, castaños o coloraos. Buscan que tengan una mayor nobleza. Es la única que ha participado tantas veces en los Sanfermines. Con esta, sumaría ya 54 corridas a su larga lista.