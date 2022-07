Seis encierros de San Fermín narrados en Radio Nacional

“Aquí en Pamplona están presentes los micrófonos de Radio Nacional de España para recoger el emocionante momento del Chupinazo que abra la puerta de los corrallillos”, contaba el locutor Ismael González Pellicer, en los momentos previos de la retransmisión del primer encierro de los sanfermines de 1970. Los toros de aquel 7 de julio fueron de la ganadería de Pablo Romero. Esta es la primera grabación que se conserva en el Fondo documental de RNE de una narración en directo de los encierros en la capital navarra.

Del 7 al 14 de julio vas a poder escuchar este año la narración de los encierros de San Fermín en directo con un equipo de seis personas liderados por Javier Izu, que junto a Juan Yeregui, son las dos voces que más tiempo los han retransmitido en este casa.

En la web de Radio Nacional de España te proponemos un pequeño repaso por algunos de los encierros más míticos y curiosidades a través de las grabaciones que se conservan en nuestro archivo de las narraciones en directo.

“Vamos a aguantar la conexión”

Hasta 1982 solo se ofrecían algunos de los encierros en la radio pública. En 1983 ya se retransmitieron todos. Serafín Ramírez, Matías Escribano y Antonio Carabias contaron ese año los encierros, como se puede escuchar en la grabación que se conserva del 7 de julio.

Aunque aquel día no hubo incidentes graves, lo reseñable fue que el reloj de la iglesia de San Fermín, que marca el comienzo del encierro, no sonó en la hora: “No sabemos qué puede ocurrir, si es que el reloj precisamente no va exacto. En consecuencia, el encierro tiene este retraso, ya podríamos decir que es algo notable porque no es habitual”, contó Serafín Ramírez. Desde los estudios en Madrid le dijeron “vamos a aguantar la conexión, porque creo que el emotivo momento merece la pena”. Casi dos minutos y medio después de las ocho en punto, dispararon el cohete y ya empezaron a recorrer las calles corredores y toros.