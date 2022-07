El sexto encierro ha comenzado con un aviso: toros que pueden dar juego en el corrido, peligrosos como la jornada anterior y muy rápidos. Cinco negros y un castaño, bravura, peligro y nobleza. Son los protagonistas de este martes, pertenecientes a la ganadería extremeña Jandilla. De mucha presencia y grandes pitones. Los momentos de mayor tensión se han vivido en la Plaza del Ayuntamiento y en el Callejón.

Tras su paso dejan siete heridos, uno de ellos por cornada en el brazo. Un encierro de ritmo frenético como el anterior, recordamos que este lunes fueron siete los heridos, tres por asta que evolucionan favorablemente. Los dos más graves eran intervenidos de urgencia para luego ser trasladados al Hospital de Pamplona.

Los toros, la fiesta y los heridos comparten protagonismo con las infracciones que cada día se producen en San Fermín. La Policía Foral se encarga de contrastar las imágenes que les llegan para poder tomar medidas y mantener el orden y la seguridad entre los asistentes. En el recorrido del encierro se han captado algunas de estas infracciones: el uso del teléfono móvil o montar en patinete eléctrico en el encierro ya han sido sancionadas.

Cinco heridos, uno por asta en el toro en brazo

Con los Jandillas, la velocidad estaba asegurada, hasta el momento ha sido el encierro más rápido de todos. El sexto encierro ha durado dos minutos con veinte segundos, demostrando la rapidez que les caracteriza en estas fiestas.

Pablo Sánchez es corredor y este año uno de los protagonistas del recorrido. El pasado día siete de julio, jornada en la que se inauguró el primer encierro, entró con el dedo apuntando al cielo y su carrera consiguió emocionar a los asistentes y seguidores del encierro: "Me eché a llorar, fue algo increíble. Salté a una persona y seguí en carrera, antes de Sanfermines iba con esa intención con la de entrar con el dedo en alto. Mi padre y mi abuelo eran corredores y me metieron la pasión por vena. En ese momento solo pensaba en mi padre. Cada vez que veo las imágenes se me ponen el pelo de punta. La gente me dice que fue increíble y que les emocioné mucho", relata visiblemente emocionado Sánchez.

02.46 min Teo Lázaro analiza el primer encierro de San Fermín

Este corredor experimentado recuerda el peligro que conlleva salir a correr delante de los toros: "Tenemos la locura de los cuernos. Al final, cuando ves algo de peligro tienes una reacción, es como un acto reflejo, puedes seguir o te puedes retirar. Ayer se me tiró un toro negro y me tuve que echar", explica.