Las fiestas de San Fermín están desarrollándose entre comparsas, Gigantes y Cabezudos, alegría, emoción y vuelta a los encierros. La multitud de asistentes aumenta durante el fin de semana, en el que se esperan mil mozos más, como mínimo, en las carreras matutinas.

Pero, no todo vale. Existen una serie de prohibiciones que acarrean multas para mantener el orden durante las fiestas de los Sanfermines 2022. Por el momento, los encierros no dejan heridos por asta de toro.

Un primer encierro de San Fermín marcado por el recuerdo: "He corrido por los que ya no están"

En Pamplona estos días acompañará la música, el baile y la diversión . Pero en esta celebración no todo es beber y bailar, la cita deportiva será con el campeonato de levantamiento de piedra. Después de la corrida no acaba la fiesta, empieza el tardeo y hasta que el cuerpo aguante .

Y mientras los mayores corren, los más pequeños podrán disfrutar de los Gigantes y Cabezudos: " Me gustan mucho, son muy grandes ", asegura uno de los niños que disfruta de la fiesta.

Este sábado 9 de julio, después del tercer encierro, será hora del almuerzo como cada día : "Para mí es lo mejor de la semana, el almuerzo con todos, eso no se paga con dinero", asegura en ' La Hora de la 1 ' uno de los miles de asistentes a Pamplona.

Prohibiciones y multas en San Fermín

A pesar de que los menores no pueden correr los encierros, a veces no se respeta esta norma. Una joven de 16 años perdía en el primer encierro la falange de un dedo. Pero esta no es la única prohibición durante estas fiestas.

Hay cosas reguladas por la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Pamplona y están divididas entre graves, muy graves y leves. Por ejemplo, agarrar al toro durante el recorrido o en el ruedo está penado con una multa de entre 601 y 6.000 euros. Solo está justificado si se hace para evitar una cogida.

Otra de las prohibiciones giran en torno al ruido. No se pueden tirar petardos o cohetes durante el recorrido, la broma puede costar hasta 600 euros. También, emitir música a partir de las 7 de la mañana, acarrearía una sanción económica de 600 euros.

Y por último, participar bajo los efectos de las drogas y el alcohol puede suponer una multa de hasta 6.000 euros.