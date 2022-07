San Fermín también es un negocio. Ver los encierros desde un lugar privilegiado no es nada fácil. Durante estas fiestas los balcones de Pamplona se convierten en los productos estrella de las agencias.

Alquilar un balcón para ver los encierros en los Sanfermines incluye también desayuno, seguros y visita guiada, a razón de unos 100 euros de media por persona. Unos ingresos que requieren en todo caso que se declare el IVA o el beneficio empresarial.

"Te puedes sacar entre 80 y 100 euros por persona y día"

Es el caso de Marichu que con su vivienda habitual puede disfrutar de los encierros, pero también sacarse un sobresueldo durante los días de las fiestas. Sus principales clientes son americanos ávidos de empaparse de la cultura Navarra: "Si haces un alquiler de manera particular, te puedes sacar entre 80 y 100 euros por persona y día. Eso sí, el fin de semana puedes obtener más, pero no es nuestro caso porque a nosotros nos paga una agencia americana. No nos importa, lo que queremos es que la gente disfrute", relata en 'La Hora de la 1'.

Esta pamplonesa tiene su casa ubicada en un punto privilegiado con vistas a la calle Estafeta. En ella se encuentra la famosa curva de Mercaderes de 90 grados, donde los toros, durante el desarrollo del encierro, dejan las imágenes más impactantes. Además, es la calle más larga: cuenta con 300 metros: "Es una experiencia muy intensa, se disfruta mucho. Hay que tener en cuenta que no solo tienes los 18 segundos que puede tener la calle Estafeta. Pensad que en esta calle tienes vida durante las 24 horas", explica.

00.37 min Los astados de la ganadería Fuente Ymbro han recorrido la calle Estafeta en este sexto encierro de sanfermines, completamente rodeados por los mozos y sin que ninguno de ellos haya intentado embestir.

Una experiencia que incluye, además de las vistas y el disfrute del ambiente de las fiestas desde un lugar único, otras experiencias: "También, les preparamos el desayuno que es muy variado. Casi siempre les ponemos chistorra", relata.

Y, aunque, tiene clientes de todas las partes del mundo, hay unos que nunca fallan: "Los que siempre vienen son americanos, australianos y de Nueva Zelanda. Son gentes muy curiosas de aprender las tradiciones", concluye Marichu.

Pueden entrar unas cuatro personas en un balcón pequeño y en los que son más grandes, entran algunas más. Durante las fiestas de Sanfermines se puede obtener un beneficio de hasta 1.000 euros.