El primer día de encierro de estos Sanfermines 2022 amanecía fresco en Pamplona bajo la atenta mirada de los mozos a la hornacina, que cumple 40 años, de la cuesta de Santo Domingo. Los nervios, a flor de piel, se hacían notar en sus gestos: algunos en cuclillas, otros entrelazando las manos y los más inquietos, realizando resoplidos continuados, acompañados de pequeños 'saltitos' involuntarios, primero sobre un pie y luego sobre otro.

Además, este año se celebra el 60 aniversario de la creación del cántico previo a los encierros. Un ritual que la mayoría de asistentes hacen ataviados con el 'pañuelico rojo' sobre los hombros y el fajín, del mismo color, anudado al lado izquierdo por aquello de no parecer 'un guiri'. Complementos encargados de cubrir el conjunto blanco que tras el encierro deja de estar impoluto en muchos de ellos.

El primer encierro ha durado algo más de dos minutos y medio, entre semana cuenta con unos 3.000 corredores, mil más si se realiza el fin de semana.

El primer encierro de 2022, el de los reencuentros

A las 5.30 h de la mañana de este jueves, los operarios del vallado dejaban todo listo para el primer encierro de estos Sanfermines 2022. Es el encierro del reencuentro, pero también del miedo. David sufrió una grave cogida en 2019 que le dejó sin correr varios meses: "Estoy emocionado, la última vez que salí de aquí lo hice en ambulancia. Hay que buscar siempre la cara del toro", relata en 'La Hora de la 1'.

Como David, son muchos los corredores que viven emocionados el primer día de encierro. Óscar llega desde San Sebastián de los Reyes en Madrid: "El corazón me iba a mil, he corrido por mi gente y por todos los que se nos han quedado en el camino, por los que ya no están". He vivido este primer encierro con muchos nervios, pero se ha podido disfrutar", explica con la emoción todavía latente.

Y es que Sanfermines traspasa nuestras fronteras, se trata de una fiesta que atrae a personas de todos los rincones del planeta. Es el caso de Mónica de Taiwán y pamplonesa de corazón: "En Taiwán mucha gente conoce los encierros, aquí es muy impactante. Mi abuelo se creía que cuando yo fui a estudiar a Pamplona vería todos los días encierros por la calle".

La ilusión y entusiasmo de Enrique Maya, alcalde de Pamplona, también es visible: "Es un momento muy bonito y hay que ver que todo esté bien. El encierro de Pamplona es el mejor del mundo. Enfilar la calle Estafeta llena de gente es muy emocionante", relata.