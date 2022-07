Su nombre sonaba fuerte en las quinielas, sin embargo, el ministro de Defensa británico, Ben Wallace, ha descartado este sábado presentar su candidatura para suceder al primer ministro Boris Johnson, después de que este anunciara el pasado jueves que dejaba el cargo ante la oleada de dimisiones de sus compañeros de partido.



Así lo ha anunciado Wallace en Twitter, donde ha justificado su decisión alegando que está concentrado "en su trabajo actual" y en "mantener seguro" el Reino Unido. "Después de una cuidadosa consideración y discusión con colegas y familia, he tomado la decisión de no participar en la carrera por el liderazgo del Partido Conservador", ha escrito y ha agradecido todos los apoyos recibidos. "No ha sido una decisión fácil de tomar, pero mi atención está en mi trabajo actual y mantener seguro este gran país", ha añadido.



La retirada de Wallace no ha frenado la carrera por el liderazgo 'tory', a la que se ha sumado una nueva candidatura este sábado: la de la exministra de Igualdad y Gobierno Local, Kemi Badenoch, que dimitió de su cargo, en el que se encontraba desde 2020, para forzar la salida de Johnson. Badenoch ha hecho pública sus aspiraciones a través de un artículo en The Times, en el que ha afirmado que busca un Gobierno "fuerte", pero centrado en los asuntos "esenciales" que el país necesita.



Con Badenoch, ya son cuatro los diputados conservadores que han anunciado su candidatura de manera oficial. El viernes la presentaron el exministro de Economía, Rishi Sunak, el presidente del comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes, Tom Tugendhad, y la abogada general del Estado, Suella Braverman.





Sunak, Tugendhat y Braverman​ también disputarán el liderazgo conservador Rishi Sunak ejerció como titular de Economía del Gobierno británico desde febrero de 2020 hasta el pasado martes cuando presentó su dimisión, junto con otros altos cargos como el Ministro de Salud, Sajid Javid, para forzar la salida del Gobierno de Boris Johnson. El viernes lanzó su campaña 'Ready4Rishi' ('Listos para Rishi') en Twitter, donde incluye un vídeo promocional y un eslogan donde destaca la necesidad de "restaurar la confianza, reconstruir la economía y reunificar el país".



Tom Tugendhat, por su parte, es un diputado con doble ciudadanía británica y francesa y exmilitar crítico con la gestión del Gobierno la crisis de Afganistán del pasado enero. Para Tugendhat, que voto a favor de permanecer en la Unión Europea, los 'tories' deben "mostrar liderazgo y convicción en nuestros valores conservadores y en su capacidad de enriquecer las vidas en todas partes del país".



La abogada general del Estado, Suella Braverman, también anunció en una entrevista a ITV que sería "un honor" ser la próxima líder 'tory'. Braverman también había pedido días antes la renuncia de Johnson tras la oleada de dimisiones, aunque ella no abandonó su cargo. Hija de migrantes africanos a Gran Bretaña en los años 60, dijo que "adora" el país y que tiene una "deuda de gratitud" por todo lo que le ha brindado. "Servir como primera ministra sería el mayor honor, así que lo intentaré", afirmó. Mientras, en los pasillos de Westminster, continúan las especulaciones sobre otros posibles candidatos: el diputado y ex titular de Exteriores y de Sanidad, Jeremy Hunt; la ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, el ex responsable de Sanidad Sajid Javid o el nuevo ministro de Economía, Nadhim Zahawi. También suenan los nombres del presidente adjunto del Grupo de Recuperación de la COVID-19, Steve Baker o la titular de Interior, Priti Patel, entre otros, aunque no se han pronunciado todavía al respecto. Boris Johnson presenta su dimisión: así es la carrera para elegir al próximo primer ministro de Reino Unido