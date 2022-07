El asesinato a balazos del ex primer ministro nipón Shinzo Abe durante un acto de campaña para las elecciones parlamentarias de este domingo en Japón ha conmocionado a un país con bajos índices de criminalidad en la historia reciente, no acostumbrado a este tipo de actos. Allí, no ocurría algo así desde 1960, cuando fue asesinado Inejiro Asanuma, el entonces presidente del Partido Socialista japonés. Abe se suma, sin embargo, a una larga lista de importantes figuras políticas asesinadas en el ejercicio de sus funciones en distintos países alrededor del globo.

A continuación, algunos de los magnicidios a políticos más sonados de la historia reciente.

Magnicidios en los últimos 20 años Aunque algunas de las muertes más conocidas ocurrieron en el siglo pasado, no hace falta retroceder tan atrás en el tiempo para encontrar otros ejemplos. En julio de 2021, sin ir más lejos, Haití amanecía con la noticia del asesinato a tiros del entonces líder del país, Jovenel Moïse, por un grupo de hombres armados que accedió de madrugada a su vivienda. Meses más tarde, en Reino Unido, un joven de 25 años propinó varias puñaladas al diputado conservador David Amess, acabando con su vida en la localidad de Leigh-on-Sea, en el condado británico de Essex. Años antes, en 2016, había sido asesinada la diputada laborista británica Jo Cox, tiroteada y apuñalada en Yorkshire. Asesinado a tiros el presidente de Haití, Jovenel Moïse Al inicio de la década de los 2000, fueron otros dos países europeos, Suecia y Países Bajos, los que vivieron de primera mano el asesinato de líderes políticos. En 2003, cuando Suecia se encontraba a punto de votar sobre la entrada del país en el euro, la ministra de Exteriores, Anna Lindht fue apuñalada en un centro comercial de la capital, Estocolmo. Un año antes, en mayo de 2002, el líder de la ultraderecha neerlandesa, Pim Fortuyn, fue asesinado a tiros en Países Bajos. Y al otro lado del atlántico, otro ejemplo notorio es México, donde en los últimos años murieron asesinados cerca de un centenar de políticos, algunos de ellos candidatos, con motivo de la campaña electoral por los comicios de 2021. La mayoría de ellos, eran opositores a los gobiernos estatales.

Otros líderes asesinados: Olaf Palme, Isaac Rabin o Indira Gandhi En 1986, Suecia ya había sido testigo un magnicidio contra el ex primer ministro Olof Palme, asesinado de un tiro en la espalda mientras regresaba a casa, en una de las principales calles de la capital sueca, acompañado de su mujer, con quien había ido al cine antes. En la misma década, en 1984, era asesinada en Nueva Delhi, India, la primera ministra del país, Indira Gandhi, abatida a tiros por dos de sus guardaespaldas. El asesinato fue la respuesta a la masacre provocada por el Ejército indio meses antes, que acabó con la vida de 900 personas. Bajo órdenes de la lideresa, su Ejército atacó el Templo Dorado de los sikhs, donde estos se atrincheraban para pedir la independencia del estado indio del Punjab. El canto del grillo El recuerdo a Indira Gandhi Escuchar audio Años después se sucedió otro crimen sonado en el continente asiático, el del primer ministro israelí Isaac Rabin, en noviembre de 1995 en la capital de Israel, Tel Aviv. Impulsor de los Acuerdos de Oslo, entre el Gobierno y la OLP en el marco del conflicto palestino-israelí, Rabin recibió dos disparos mortales de un ultranacionalista opuesto a la iniciativa del primer ministro.

Una sangrienta década de los 60 en EE.UU. Tres años después del último asesinato a un líder político en Japón, se produjo en Estados Unidos uno de los magnicidios más sonados del país que trascendió a nivel global. En noviembre de 1963, el entonces presidente, John Fitgerald Kennedy, recibió dos disparos mortales mientras circulaba en el vehículo presidencial en la ciudad de Dallas, Texas. Pese a que Kennedy no era el primer mandatario que moría asesinado en el país, ya habían muerto del mismo modo Abraham Lincon, James Garfield y William McKinley, su muerte supuso un antes y un después en la historia estadounidense. Tan solo cinco años después, su hermano, Robert Kennedy, también murió asesinado durante la campaña electoral en California. Ese mismo año, en 1968, en plena lucha por los derechos de las personas negras en Estados Unidos, moría de un disparo en la cabeza el activista Martin Luther King mientras saludaba a sus seguidores desde un balcón en Memphis, Tennessee.