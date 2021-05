Las del próximo 6 de junio no son unas elecciones generales, pero son las más grandes de la historia y se vota en todo México. Más de 90 millones de ciudadanos están convocados a las urnas en los 32 estados del país para elegir a los 500 diputados federales, a cientos de congresistas locales, 15 gobernadores y cerca de 20 mil puestos municipales.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, no está en las papeletas electorales, pero el proyecto político que encabeza, la llamada Cuarta Transformación, sí se somete a examen. Tras tres años en el poder, la mitad del sexenio, estas elecciones son un primer referéndum sobre su gestión. Con el país más polarizado que nunca en torno a su figura, la mayoría del electorado parece moverse entre el triunfalismo del gobierno y el catastrofismo de la oposición.

No hay día en que algún aspirante no sufra algún ataque. Este viernes, mataron a un candidato a regidor en Chiapas, balearon a otro en Puebla y hombres armados retuvieron temporalmente a otros en Tamaulipas. El jueves tirotearon a un candidato en Acapulco, el miércoles mataron a una candidata en Guanajuato, secuestraron a uno en Michoacán y agredieron a otros dos en Guerrero y Estado de México.

El comodín del narco

"La mayoría de las víctimas señalan como responsables de los ataques a sus rivales políticos", asegura Ruben Salazar, director de la consultora Etellekt, que ha documentado la violencia en este y anteriores procesos electorales.

Según sus datos, hay candidatos atacados de todos los partidos, pero coincide que el 80% están en la oposición en sus municipios o dónde quiera que estén compitiendo por un cargo.

"Muchas veces-continúa Salazar- los políticos atribuyen toda la violencia al narco para eludir su responsabilidad, para tapar sus arreglos con los criminales u ocultar que ellos mismos lo son. En México ya no hablamos sólo de narcopolítica, sino de política criminal".

La violencia política en México no es nueva. Es casi una tradición desde los tiempos de la Revolución, pero parece verse favorecida también por el clima de impunidad. Más del 90% de los crímenes no se resuelve. Saber que sus actos no tendrán consecuencia, puede alimentar la guerra sucia entre candidatos e incluso hacer que alguno pueda caer en la tentación de eliminar a su rival, haya o no intereses delictivos de por medio.

El resultado es que más de 100 aspirantes han tirado la toalla. Hay pueblos donde no hay candidatos opositores, todos han abandonado por miedo, salvo el que ha impuesto el narco o el cacique local. Los que deciden seguir a pesar de las amenazas, lo hacen sin pisar la calle o haciéndolo solo con escolta. Unos 150 candidatos reciben algún tipo de protección.

En México, no se vota hasta próximo domingo día 6, pero en muchos de sus municipios no son los electores quienes eligen quien va a ganar. Ya lo han decidido las balas.