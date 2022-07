Conmoción por el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe: "Nunca imaginé que sucedería en Japón"

"Consternación", "tristeza" y "barbarie". Son algunas de las palabras más repetidas este viernes en Japón después de el asesinato del ex primer ministro nipón Shinzo Abe tras ser disparado en un mitin en el oeste del país, acostumbrado a bajos datos de delincuencia y un estricto control de las armas. La noticia ha hecho que se repartieran rápidamente los ejemplares de los periódicos en el centro de Tokio y decenas de personas se han concentrado con flores frente a un memorial improvisado en conmemoración al ex mandatario, que se mantuvo en el poder durante ocho años (2012-2020).



"Nunca imaginé que sucedería en Japón, y que un ex primer ministro moriría de esa manera", ha lamentado a Reuters Yukiko Oki, un residente japonés tras conocer la noticia. "Estoy en estado de shock. Solo estaba pronunciando un discurso para las elecciones", ha dicho, por su parte, Kazumi Oba, jubilado de 69 años, sobre el ataque producido durante un acto de campaña para las elecciones parlamentarias de este domingo, en las que el Partido Liberal Democrático (PLD) de Abe y del actual primer ministro, Fumio Kishida, espera revalidar su amplia mayoría.



Los compañeros de partido de Abe han mostrado también su rechazo al ataque al que califican de "brutal" y "terrorismo". "Es un acto de barbarie en un momento de elecciones, que son la base de la democracia, por lo que nunca jamás lo podremos perdonar y lo condenamos con la mayor fuerza posible", ha dicho Kishida. Líderes internacionales también se han pronunciado la respecto y dado sus condolencias a la sociedad japonesa por lo ocurrido. Desde España, el embajador de Japón, Kenji Hiramatsu, ha dicho que "no tiene palabras" para expresar su tristeza y que aún se están investigando los hechos.

La posesión de armas se encuentra regulada en Japón La sociedad japonesa "no está acostumbrada al terrorismo y lleva años sin violencia política", asegura en una entrevista al Canal 24h, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, Javier Gil. "Es un desastre para la vida política del país y para Japón va a suponer un antes y un después sobre todo en materia de seguridad, donde van a tener que revisar de arriba abajo todo el entramado juridico", añade. Sobre la situación de las armas en el país, Gil indica que "la posesión está absolutamente regulada y controlada". "Las armas de caracter extremo están bajo control policial o en manos del ejército", dice, a la espera de conocer más detalles sobre la investigación. El uso de armas de fuego en el país es inusual y se limita, generalmente, a organizaciones criminales como, por ejemplo, la yakuza. Por el momento, los detalles sobre el atacante son limitados. La policía local ha detenido como presunto agresor a Tetsuya Yamagami, un exmiembro de las Fuerzas Marítimas de Autodefensa (Ejército nipón), de 42 años. Según fuentes policiales, Tetsuya se encontraba "insatisfecho" con Shinzo Abe por lo que "se dirigió a matarlo".



