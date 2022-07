La alcaldesa de Chicago, Lori E. Lightfoot, ha señalado a través de su cuenta en Twitter que "la tragedia que se desarrolla en Highland Park es devastadora" y ha informado de que el Departamento de Policía de Chicago está ofreciendo asistencia.

"La Policía está trabajando arduamente para detener al autor del tiroteo", ha detallado la alcaldesa, quien ha instado a aquellos que tengan algún tipo de información a llamar a las autoridades.

“The tragedy unfolding in Highland Park is devastating. I have been in contact with Mayor Rotering and have offered our support, and the Chicago Police Department is providing assistance. We grieve with the families of the deceased and injured as well as“