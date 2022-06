Nuevo repunte histórico de la inflación. En el último mes ha subido más de un 11% arrastrada sobre todo por los precios de la gasolina y los alimentos. Hay que remontarse a 1985, 37 años atrás, para encontrar una inflación como la de este mes de junio y se prevé que sigua así hasta finales de año.

El Instituto Nacional de Estadística señala, también, el incremento de los precios de hoteles y restaurantes, superior al año 2021.

Los datos apuntan a una senda alcista del IPC, que empezó en marzo de 2021 y que se quedó interrumpida en enero, cuando se moderó 4 décimas hasta el 6,1 %, y en el mes de abril, cuando bajó un punto y medio, hasta el 8,3 %.

El nivel de junio rompe el máximo registrado el pasado marzo del 9,8 % superando la barrera de las dos cifras.

Hacer la compra se complica

Revisa una y otra vez la lista de la compra. Amaya sabe que no puede gastar de más. Solo en lo imprescindible “De venir todas las semanas los lunes a venir… Intentado rellenar lo máximo posible la lista”.

Llenar el carro se ha convertido en deporte de riesgo. Sobre todo, para los pensionistas. Cuentan que siempre miran las ofertas que hay.

Y más en Canarias, donde el 15% de la población no llega a fin de mes y el 50 % no puede hacer frente a gastos imprevistos. Son muchos los que afirman que entre agua, luz, teléfono y comida no pueden permitirse comprar nada más.