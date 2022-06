Considerada una de las obras maestras de Hayao Miyazaki (El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro) y el Studio Ghibli, La princesa Mononoke (1997) cumple 25 años este 2022. Y hoyo en día su potente mensaje ecologista es más importante incluso que cuando se estrenó. Una auténtica maravilla visual y sensorial llena de significados que el experto en animación japonesa Álvaro López Martín (El viaje de Chihiro. Nada de lo que sucede se olvida jamás..., Mi vecino Miyazaki, El castillo ambulante), nos descubre en el libro La princesa Mononoke. Los árboles gritan de dolor al morir... (Diábolo ediciones). Por cierto, la película volverá a los cines españoles el 22 de julio.

Álvaro asegura que es una cinta tan fabulosa porque: "Es una película atemporal, llena de significado, belleza, crueldad y misterio. Creo que tiene tantos elementos interesantes que es imposible escapar a su "magia".

Pero... ¿Cuáles fueron los grandes aciertos de Miyazaki con esta cinta? "Miyazaki -nos cuenta Álvaro´-, acertó al plantear una película que huyera de lo convencional e incluso de sí mismo, pues fue un cambio notable respecto a sus películas anteriores. Fue capaz de tejer un entramado tan complejo y armonioso, que sorprende. Y sorprende aún más que lo hiciera de una forma tan clara y entendible para el espectador. Junto a El viento se levanta, creo que es su película más adulta".

Fotograma de 'La Princesa Mononoke'

La lucha entre el ser humano y la naturaleza La princesa Mononoke nos lleva al Japón del período Muromachi (1336-1573) y se centra en la lucha entre los guardianes sobrenaturales de un bosque y los humanos que profanan sus recursos. Una lucha narrada desde el punto de vista del príncipe Ashitaka. "La princesa Mononoke -nos comenta Álvaro-, abarca muchos temas, principales y secundarios. Yo me quedo con el evidente de la lucha entre el ser humano y la naturaleza, pero también con el interesante análisis del bien y el mal exponiendo que no hay una línea clara entre una cosa y la otra; cómo el odio mueve el mundo a la sinrazón, y la relevancia de los parias excluidos de la sociedad, como prostitutas o enfermos de lepra, que demuestran que ellos también mueven el mundo si se les da oportunidad y dignidad". "Unos mensajes -añade-, que siguen tanto o más vigentes que hace 25 años, cuando se estrenó. Deterioramos la naturaleza cada vez más, odiamos cada vez más y nos discriminamos entre las personas cada vez más. La película está totalmente de actualidad". Fotograma de 'La Princesa Mononoke'

Se inspira en las leyendas y criaturas mitológicas japonesas La película se inspira en las leyendas y criaturas mitológicas japonesas, como los los shishigami, kodamas y mononokes. "En mi libro hay cabida y explicación a la infinidad de referencias mitológicas que toma Hayao Miyazaki para su película -asegura Álvaro-. Sorprende cómo cualquier mínima cosa en la película tiene un significado proveniente de la mitología japonesa, la historia o las leyendas del país. Es increíble". Pero... ¿qué son esos seres? "Un mononoke es un espíritu vengativo -explica el autor-, a grandes rasgos (lo que representa la protagonista San). Los kodamas son seres de la mitología que protegían los árboles y bosques, aunque no siempre eran retratados tan amablemente como lo hace Miyazaki en La princesa Mononoke, ni tenían esa curiosa forma cadavérica e infantil. Shishigami es el Espíritu del Bosque, el dios supremo del bosque capaz de dar y quitar la vida. Es la naturaleza misma. Hay muchas historias detrás de cada elemento de la película que desarrollo en el libro". Fotograma de 'La Princesa Mononoke'

Los protagonistas Álvaro nos presenta al trío protagonista: el príncipe Ashitaka, Lady Eboshi y San: "Creo que La princesa Mononoke tiene uno de los elencos de personajes más interesantes del cine. Ashitaka es el heredero de un pueblo remoto casi extinguido, los emishi, y se encuentra con que recibe una maldición que le matará poco a poco mientras el odio le consume. Le expulsan del poblado y debe buscar una cura en el ser divino del Espíritu del Bosque. En su camino se da cuenta que tiene que buscar la paz entre humanos y naturaleza, que se están defenestrando mutuamente. Pero él no es ajeno al odio, algo contra lo que tiene que luchar dentro de sí mismo". "San -continúa-, la llamada "princesa Mononoke", es una humana salvaje criada por los lobos que odia profundamente a los humanos por destruir el bosque, por lo que busca venganza queriendo matar a Lady Eboshi. Eboshi es la líder de la Ciudad del Hierro, un pueblo que trabaja el metal y necesita el bosque para extraer los materiales. Ella es extremadamente ambiciosa, pero no es malvada , solo busca lo mejor para su pueblo". "Son personajes que tienen muchos matices, pues ni protagonistas ni antagonistas son perfectos, todos cometen errores e, incluso, su motivaciones para hacer algo dañino pueden llegar a ser entendibles" -añade-. Fotograma de 'La Princesa Mononoke'

El libro En cuanto al libro, Álvaro nos comenta que lo ha estructurado: "De forma similar a mis anteriores ensayos sobre El viaje de Chihiro y El castillo ambulante, ya que he recibido un feedback muy positivo de estos libros, y creo que es una fórmula que funciona bien para su lectura. Básicamente, el grueso del libro es desmenuzar la película de forma cronológica: según se relatan los hechos que van sucediendo, voy dando explicación a todo lo que se ve (y lo que no se ve), ya sea a través de recuadros explicativos, la opinión expresada por el director en diferentes entrevistas, y mi propio análisis en base al conocimiento que tengo sobre el tema, pero también. Todo intento que no solo sea útil, sino una lectura amena". "Luego -añade-,hay un extenso capítulo que abarca el proceso sobre cómo se realizó la película, de principio a fin: desde la concepción de las primeras ideas, hasta su exitoso estreno. En La princesa Mononoke esto es especialmente interesante, pues fue muy largo y laborioso, con muchas dificultades, y entre medias llegaron a un histórico acuerdo con Disney que fue muy conflictivo, con el ahora defenestrado productor Harvey Weinstein de por medio". Portada del libro 'La princesa Mononoke. Los árboles gritan de dolor al morir...'

La era Muromachi Destacar el periodo histórico en el que está ambientada la película. "Una de las motivaciones de Hayao Miyazaki al hacer esta película era desterrar la idea de la historia "oficial" japonesa, promovida en la II Guerra Mundial para alentar al orgullo nacional, de que Japón era un país único y puro, no contaminado por el exterior. Miyazaki no pensaba que eso fuera así, y basado en evidencias de historiadores revisionistas como Yoshihiko Amino, quiso dar la visión de que el Japón medieval estaba descentralizado y que había vida más allá de los grandes imperios de samuráis como el de Yamato, con tribus que provenían de otros países y culturas que influyeron de manera decisiva en la evolución de Japón". "La princesa Mononoke se sitúa históricamente a finales de la era Muromachi (1336-1573), un período convulso de guerras entre clanes que se consideró transitorio hacia el Japón moderno en varios aspectos. Era época de gobiernos militares dirigidos por samuráis y señores feudales que peleaban entre ellos por expandir sus territorios. Aunque la película no se centra en eso. Una etapa de profundos cambios que Miyazaki asemejaba con la actualidad de finales del siglo XX". Página del libro 'La princesa Mononoke. Los árboles gritan de dolor al morir...'

Momentos de "una belleza plástica brutal" Pedimos a Álvaro que destaque algún momento inolvidable de la película: "Es una película llena de momentos extraordinarios, de una belleza plástica brutal. Me viene a la mente esa secuencia inicial en el que un ser endemoniado persigue frenéticamente a Ashitaka, es trepidante. También el sutil primer encuentro de Ashitaka y San, con esa imagen para la historia del cine en la que la chica sorbe la herida de su madre lobo y, al ver al chico, se levanta, escupe la sangre y muestra su cara manchada en una estampa que define su naturaleza salvaje. Igualmente me parece extraordinario el plano de San sobre los tejados de la Ciudad del Hierro, azotada por el viento, a punto de atacar a Lady Eboshi". "Hay muchos más, toda la parte final alrededor del Espíritu del Bosque y su cabeza es apabullante en todos los sentidos. Tampoco quiero destripar nada ahora que la película podrá volver a verse en cines españoles a partir del 22 de julio" -añade. Fotograma de 'La Princesa Mononoke'

Un proyecto muy arriesgado que fue un enorme éxito El proyecto no estuvo exento de riesgos, como nos explica Álvaro: "La princesa Mononoke fue un gran riesgo para Studio Ghibli, que se gastó todo su dinero en ella (de hecho, cuadruplicó el presupuesto de sus anteriores películas). Era toda una superoducción, una de las películas más caras del cine japonés. De no haber funcionado, Ghibli podría haber desaparecido". "Pero la película funcionó muy por encima de lo esperado, tanto que llegó a convertirse en la más taquillera de la historia en Japón. Tuvo la mala suerte de que ese título se lo arrebatara poco después Titanic, aunque Miyazaki se "vengó" y recuperó el cetro con El viaje de Chihiro en 2001". "El impacto de La princesa Mononoke fue extraordinario -añade-, con ella se logró un acuerdo internacional con Disney que supondría su distribución mundial. No fue como esperaban, pero fue el punto de partida para que Ghibli fuera conocido en todo el mundo". La película también cambió la vida de su director: "Para Miyazaki fue modificar su forma de trabajar, empezó a hacer las películas sin terminar el guion y que se desarrollaran casi de forma orgánica según iban avanzando. También elevó su listón visual con la inclusión del ordenador integrado en la animación tradicional y el coloreado y, en general, supuso una nueva forma, aún más grande, de hacer cine de animación para él".

La influencia de Mononoke en el cine Álvaro también destaca la influencia de la película en el cine actual: "La princesa Mononoke y el imaginario de Hayao Miyazaki en general han influido en muchos creadores, tanto en animación como en cine de imagen real. Ahí tenemos uno de los casos más conocidos como es el de Guillermo del Toro, declarado admirador de Miyazaki, al que homenajeó sobre todo en El laberinto del Fauno. Luego John Lasseter y su equipo de Pixar, la propia Disney, James Cameron hizo alguna referencia en Avatar… Uno de los casos más llamativos es el de Blancanieves y la leyenda del cazador, donde hay una secuencia calcada a La princesa Mononoke. Homenaje, supongo". "La reciente El rey ciervo es un magnífico ejemplo, no en vano está dirigida por Masashi Ando, uno de los hombres fuertes que realizaron La princesa Mononoke codo con codo con Miyazaki. Aunque no descubriré nada si digo que la genialidad no se contagia". Fotograma de 'La Princesa Mononoke'