'The Deer King', la lucha del hombre contra la naturaleza en una fábula con ecos de Miyazaki

The Deer King (El rey ciervo), es el debut en la dirección de Masashi Ando (1969), director de animación en tres de las cinco películas más taquilleras de la historia del cine japonés: La princesa Mononoke y El viaje de Chihiro (ambas de Hayao MIyazaki) y Your Name (de Makoto Shinkai). Y cuenta como codirector con Masayuki Miyaji, ayudante de dirección de Miyazaki en El viaje de Chihiro.

Dos experimentados y repetados artistas que también ha colaborado con otros grandes directores como Hiromasa Yonebayashi (en Mary y la flor de la bruja).

De todas esas maravillosas películas hay cosas en este Rey Ciervo, que es una bella fábula ecologista sobre la relación del hombre con la naturaleza, sobre el crecimiento interior, la lucha contra la adversidad y sobre la paternidad. Y que llega a los cines este jueves, 9 de junio.

Por desgracia, argumental y emocionalmente no llega a la altura de esos grandes títulos, sobre todo a la de su mayor fuente de inspiración, La princesa Mononoke. Y es que hay que reconocer que con esos referentes lo tenía muy complicado.

Pero no por eso deja de ser una estupenda y recomendable película en la que la gran protagonista es la naturaleza y que trata dos temas muy de actualidad: una pandemia global y una guerra.

Tras una larga época de sequía de animes en los cines, en estos últimos tiempos nos estamos acostumbrando a ver las películas japonesas de animación en la pantalla grande y hay que reconocer que con títulos tan espectaculares como este es una auténtica gozada. ​

Tres personajes en un mundo asolado por una pandemia La película se basa en el bestseller El rey ciervo, de Nahoko Uehashi, que fue reconocido en 2015 con el Gran premio de los libreros de Japón y el Gran premio literario de la Asociación de medicina de Japón. Ha vendido más de dos millones y medio de copias hasta la fecha y sigue siendo una de las obras más populares del panorama literario actual. La cinta narra la historia del soldado Van, que formaba parte de un ejército de defensores de la naturaleza que combatía a lomos de grandes ciervos (un homenaje a la princesa Mononoke y su enorme lobo). Cuando su tribu fue derrotada por un poderoso imperio, Van fue el único superviviente, aunque fue hecho prisionero y enviado a trabajar a las minas de sal. Una noche, una manada de extraños perros ataca la mina y comienza a propagarse una misteriosa enfermedad. Van aprovecha la ocasión para escapar yencuentra a una niña pequeña llamada Yuna. Ambos forjarán una estrecha relación como padre e hija, a pesar de que no tengan lazos de sangre. Además, Van, parece ser el único inmune a esta plaga, por lo que será perseguido por todos, incluyendo a Hossal, un genio de la medicina dispuesto a arriesgar su vida para desentrañar el misterio de la enfermedad y hallar una cura. Estos tres personajes lograrán cambiarán el destino del mundo y la delicada relación del hombre con la naturaleza". Imagen de 'The Deer King'

Unos personajes irresistibles Destacar que los personajes protagonistas son geniales, empezando por Van, ese guerrero que lo ha perdido todo pero que vuelve a recuperar la ilusión por la vida cuando se convierte, inesperadamente, en padre de la pequeña Yuna. Gracias a ella recuperará la fuerza y la determinación para volver a convertirse en un guerrero y, sobre todo, en un estupendo padre. Y es que esta niña, cuya madre fallece por la pandemia, es absolutamente irresistible; una niña adorable y sencilla que se gana el corazón de todos y que está en las antípodas de los niños repelentes y sabelotodo que se han puesto de moda en la ficción. Os garntizo que os enamoraréis de ella nada más verla. Y la relación paterno-filial entre ambos es maravillosa. Hossal es un medico-científico que lo arriesga todo para encontrar esa cura que frene a la enfermedad. Un personaje que es un bello homenaje a todos los sanitarios que han salvado (y siguen salvando) millones de vidas durante la actual pandemia de COVID-19. Y a los que tan rápidamente hemos olvidado. El cuarto personaje de la película es una enigmática guerrera que persigue a Van y que acabará siendo decisiva para la historia. Sin olvidar a ese bello y enorme ciervo que cabalga el guerrero, que no es sino la representación de la naturaleza. Imagen de 'The Deer King'