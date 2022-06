Durante los más de 70 años que han pasado desde su creación, la OTAN ha tenido que adaptarse a los nuevos entornos que han ido surgiendo. Con el colapso de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría, el sentido de la existencia de la Alianza Atlántica se puso en duda. La OTAN comenzó a llevar a cabo operaciones militares fuera de su territorio, en lugares como la antigua Yugoslavia, Libia o Afganistán. El gasto militar de los países miembros ha sido motivo de divisiones dentro de la Alianza, en la que Estados Unidos ha sido el miembro hegemónico. Una historia cubierta de luces, pero tampoco carente de sombras, a juicio de los analistas consultados por RTVE.es.

“La OTAN, durante el período de la Guerra Fría, tuvo un éxito completo, frenó a la Unión Soviética en Europa, y ese era el escenario que se quería. Tras la desaparición de la URSS, la OTAN siempre tuvo una falta de referente importante porque estaba diseñada para luchar contra grandes enemigos, no para ser una fuerza auxiliadora de países frágiles o en proceso de desaparición”, afirma el profesor de Historia Contemporánea de la UNED, Isidro Sepúlveda.

Para la investigadora del Real Instituto Elcano, Carlota García Encina, la OTAN “se ha construido como una gran caja de herramientas de los Ejércitos europeos” y subraya que “nunca tuvo que invocar el artículo 5 de seguridad colectiva”, por el que las naciones acuerdan que “un ataque armado contra una de ellas será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas”.

La OTAN, el paraguas de seguridad para Europa

La Alianza Atlántica fue creada en 1949 con el objetivo de contrarrestar a la Unión Soviética en Europa. Seis años después, nació el Pacto de Varsovia, una alianza militar fundada por la URSS para unir a los países comunistas de Europa del Este en respuesta a la creación de la OTAN.

En 1991, con la caída de la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia se disolvió y muchos de sus países miembros querían buscar un mayor nivel de garantía de su seguridad. Por esta razón, varias de las naciones que formaban parte de la alianza militar soviética pasaron a formar parte de la OTAN.

“La historia de la OTAN es una historia de éxito. Ningún miembro ha sido atacado territorialmente. Es muy exitosa como alianza”, opina el director de ESADEgeo, Ángel Saz-Carranza. “Ha dado seguridad a Europa durante toda su existencia y una garantía tremenda a sus miembros”, indica.

Sepúlveda afirma que “una evaluación de la OTAN no puede realizarse si no se hace un ejercicio de comparación con su contraparte que fue el Pacto de Varsovia”. “El Pacto de Varsovia lo que hacía no era defender la independencia y la seguridad de los Estados miembros, sino que era una vigilancia sobre los mismos”, añade.

Para el catedrático de Comunicación y Política de la Universidad Europea, José María Peredo, una de las principales luces de la OTAN es que “ha contribuido al avance de un modelo de convivencia donde la seguridad ha permitido el desarrollo de modelos democráticos”. “El segundo logro más importante es que consiguió debilitar al comunismo, una victoria que el paraguas de seguridad de la OTAN también ha permitido”, señala.

La decisión de aceptar a antiguos miembros del Pacto de Varsovia ha suscitado un debate durante mucho tiempo. Rusia acusa a los aliados de la OTAN de romper la promesa que hicieron en la década de 1990 de que la Alianza Atlántica no se desplazaría ni un centímetro hacia el este.

Antes de que comenzara la invasión de Ucrania, Rusia exigió a la Alianza Atlántica en diciembre de 2021 que no se expandiera más hacia el este y que no utilizara los territorios de las exrepúblicas del bloque soviético para instalar armamento o realizar maniobras militares.

01.33 min La OTAN vuelve a primera línea de la escena internacional con Ucrania

“El proceso de expansión hacia el este de Europa era potencialmente percibido como una amenaza desde Rusia. Aquí no sé si sería oportuno hablar de sombras, pero sí de decisiones controvertidas”, señala el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Nebrija, Carlos López. “Ya en los años 90 había analistas estadounidenses y responsables públicos que avisaban de que esa expansión de la OTAN hacia el este podía suponer un incremento de los riesgos, de las tensiones con Rusia en el largo plazo. Esto no significa ningún tipo de justificación de la actual agresión rusa, que es injustificable y criminal desde todo punto de vista, pero sí hay una discusión en torno a la no prudencia de esa política de expansión”, asevera.

Por su parte, la profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, Ruth Ferrero, cree que la OTAN es “una organización que no tendría que existir a día de hoy”. “No le encuentro una salida. La OTAN sobrevive porque resuelve crisis que ella misma provoca”, sostiene.