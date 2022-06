La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha reconocido que ella y su partido (Ciudadanos) hubiesen puesto la bandera LGTBIQ+ con motivo del Orgullo en el Ayuntamiento de Madrid, donde Cs gobierna en coalición con el PP. “Es verdad que tenemos un gobierno plural donde nos respetamos mutuamente pero no somos el mismo partido”, ha dicho en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE.

Sin embargo, ha dicho que no se va a echar en falta la bandera porque los colores LGTB van a estar representados en la iluminación en el consistorio y en múltiples pancartas que va a haber “por todo Madrid” en los distintos distritos. En este sentido, ha señalado que la bandera estará presente en todas las juntas de distrito presididas por Ciudadanos y ha dicho estar “segura” de que también estará en “muchas juntas” del PP.

Retiro, Latina, Ciudad Lineal, Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro, San Blas-Canillejas y Barajas son los distritos que presiden los 'naranjas' en la capital y donde ha garantizado que estará la bandera.

En 2020, la bandera arcoíris dejó de ondear en la sede del Ayuntamiento por una sentencia del Tribunal Supremo (TS) que prohibía exhibir banderas "no oficiales" en los exteriores de los edificios. Pero una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) estima que la colocación de la bandera LGTBIQ+ en una pancarta en el Ayuntamiento de Zaragoza no vulnera la ley de banderas.

Con ello, Villacís ha valorado que se puede "reanudar una tradición y hacerlo en condiciones de seguridad jurídica" con pancartas con la bandera arcoiris en lugar de hacerlo directamente con una bandera. Y ha dicho que su departamento ha mandado una circular “para que sepan cómo pueden poner la pancarta arcoíris” después de esta sentencia.

"Las banderas son importantes pero las políticas más"

La vicealcaldesa ha subrayado que “las banderas son importantes”, pero “las políticas son mucho más importantes”. En este sentido, ha señalado algunas medidas de su gobierno, como la creación de un observatorio LGTB, o la primera macroencuesta sobre la situación del colectivo en la ciudad.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, indicó que no estaría la bandera en la fachada del Ayuntamiento con motivo del Orgullo: “Hemos optado por respetar la sentencia del Tribunal Supremo, que dice claramente que no puede ondear ningún tipo de bandera que no sean las oficiales”.

El rechazo a que la bandera arcoíris esté presente en la fachada del Ayuntamiento ha generado gran malestar en el colectivo LGTB y entre los partidos de la oposición (salvo Vox), que han animado a los ciudadanos a colgarlas en sus balcones y ventanas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tampoco colgará la bandera LGTBIQ+ en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional, pero sí iluminará su fachada con los colores arcoíris, según confirmó este miércoles.