El Gobierno alemán ha declarado este jueves el nivel de alerta por la reducción del flujo de gas proveniente de Rusia y el aumento del precio, en el contexto de la guerra de Ucrania.

El nivel de alerta es la segunda fase del plan de emergencia alemán sobre el gas. Permite a las empresas trasladar los costes a los clientes subiendo los precios, para limitar así la demanda.

"El gas es a partir de ahora un bien escaso", ha explicado en rueda de prensa el ministro de Economía y Clima, el verde Robert Habeck. Según Habeck, pese a que actualmente la seguridad del suministro está garantizada, no hay que confiarse.

El ministro ha recordado que el nivel de alerta, según el reglamento de la Unión Europea, se declara cuando se produce una interrupción del suministro de gas o una demanda excepcionalmente alta que cause un empeoramiento considerable del suministro. En este nivel, no obstante, el mercado sigue siendo capaz de hacer frente a esta interrupción o demanda sin necesidad de adoptar medidas no basadas en el mercado.

"Es verano, pero el invierno llegará", ha advertido Habeck, y ha subrayado la necesidad de tomar medidas. El Ejecutivo ha puesto a disposición una línea de crédito, inicialmente de 15.000 millones de euros, para llenar los depósitos y en verano se pondrá en marcha un modelo de subasta de gas para animar el ahorro de los consumidores industriales.