Ucrania - Rusia, última hora de la guerra | EE.UU. anuncia otro paquete de ayuda militar a Ucrania de 450 millones de euros

Las primeras unidades de lanzacohetes múltiples de tipo 'HIMARS' ya han llegado a Ucrania. Las autoridades ucranianas han informado de que las primeras unidades de lanzacohetes múltiples de tipo 'HIMARS' ya han llegado a Ucrania como parte de los paquetes de asistencia de Washington, según ha confirmado en su perfil oficial de Twitter el ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Reznikov. "HIMARS ha llegado a Ucrania. ¡Gracias a mi colega y amigo Lloyd J. Austin III por estas poderosas herramientas! El verano será caluroso para los ocupantes rusos. Y el último para algunos de ellos", ha escrito.

“HIMARS have arrived to Ukraine.Thank you to my 🇺🇲 colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp“