La Ley Audiovisual que reforma la producción para, entre otras cosas, atraer negocio a España, ha sido aprobada definitivamente este miércoles en el Senado gracias al apoyo del PNV y la abstención del PP y Unidas Podemos, pese a que los productores independientes la consideran una "sentencia de muerte".

El rechazo de todas las enmiendas (288, además de 14 votos particulares) presentados en la Cámara Alta ha permitido que la nueva ley quede solo pendiente de su publicación en el BOE para trasponer al ordenamiento jurídico español la directiva europea sobre la prestación de servicios de comunicación audiovisual, ante la evolución de la realidad del mercado y la llegada de las plataformas. Ha sido convalidada por 125 votos a favor, 28 en contra y 103 abstenciones.

Tal como ya ocurrió en el Congreso, los socios de Gobierno -PSOE y Unidas Podemos- han dividido su voto, y estos últimos se han abstenido, al igual que el PP (lo han justificado con que es preferible una "mala" reforma a ninguna), situación que ha favorecido la aprobación de la ley. La iniciativa salió adelante en el Congreso en mayo, gracias también a la abstención de la formación 'morada' y los 'populares'. Por su parte, han votado en contra Vox, ERC y PdeCat.

El PSOE defiende que la producción independiente "está garantizada"

La ley obliga a las televisiones y grandes plataformas a destinar el 5 % de sus ingresos en España a producción audiovisual y un 70 % de esa cuota (3,5 % del total) a la producción independiente en lengua oficial o cooficiales. Además, impone a las plataformas con sede en España una cuota del 30 % de producción europea en su catálogo; de ese porcentaje, el 50 % debe ser en lengua oficial o cooficiales (15 % del total) y de esa subcuota, un 40 % en lenguas cooficiales (6 % del total).

En su campaña en contra, los productores llevaron su protesta a Cannes y promovieron un manifiesto que firmaron más de 350 creadores y trabajadores del cine y la televisión, entre ellos Pedro Almodóvar, Paco León, Icíar Bollaín o Antonio Resines por suponer una "sentencia de muerte para la industria audiovisual española tal y como la conocemos". Según ellos, con esta norma se impulsa "una mayor concentración de la industria, en torno al duopolio actual (Grupo Atresmedia y Mediaset España) y las grandes plataformas multinacionales y se aleja de la visión europea que pretende garantizar la diversidad cultural, promoviendo la existencia de un tejido empresarial independiente, regulando el ecosistema del audiovisual".

Frente a ello, el senador socialista Xoaquín Fernández Leiceaga ha pedido no tener "miedo", ya que "la producción independiente no solo está garantizada, sino que va a tener muchos más recursos en el futuro". Así, ha asegurado que en la Ley del Cine quedará regulada la denominación de la producción independiente "y por tanto los efectos que ustedes dicen no se van a producir", al igual que lo ha señalado el ministro de Cultura, Miquel Iceta, en unas declaraciones en otro contexto. Esta Ley se ha tramitado a través del Ministerio de Economía, aunque las críticas han llegado al departamento de Iceta.